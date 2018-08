Rapid will wieder Zuckerseite zeigen

Fußball: Steaua Bukarest ist ein harter Brocken, aber der Einzug in die Europa-League-Gruppenphase würde Wienern süß schmecken

Trotz der jüngsten Rückschläge in der Fußball-Bundesliga nimmt Rapid das Play-off-Hinspiel zur Fußball-Europa-League am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF eins) im Allianz Stadion gegen Steaua Bukarest mit viel Optimismus in Angriff. Mut macht den Hütteldorfern unter anderem das 4:0 vor einer Woche gegen Slovan Bratislava — eine ähnliche Leistung soll die Tür zu Gruppenphase aufstoßen.

Das 1:2 vom Sonntag gegen den LASK ist abgehakt, die in Pasching zunächst geschonten Thomas Murg, Deni Alar und Marvin Potzmann kehren wieder in die Anfangsformation zurück. Auch Stefan Schwab dürfte wieder zur Verfügung stehen, obwohl dem Kapitän zuletzt Knieprobleme zu schaffen machten. „Aber es schaut gut bei ihm aus“, erklärte Trainer Goran Djuricin.

Der Wiener gab als Devise aus: „Kein Tor bekommen und mindestens eines schießen.“ Die Umsetzung dieses Vorhaben dürfte jedoch schwierig werden. „Steaua hat vife Spieler, eine routinierte Mannschaft. Es wird eine harte Aufgabe, doch auf jeden Fall eine machbare“, vermutete Djuricin.

Der 43-Jährige erwartet eine zunächst eher abwartende Steaua-Mannschaft. „Sie werden wahrscheinlich tief stehen, da sind sie sehr kompakt.“ Umso mehr gelte es für Rapid, die richtige Balance zu finden. „Es wäre nicht gut, wenn wir 90 Minuten nur vorne attackieren. Wir müssen intelligent im Ballbesitz sein und den Gegner gut bespielen.“