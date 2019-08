Rapids Grahovac muss nach Muskelverletzung in Wade pausieren

Rapid Wien wird in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Srdjan Grahovac verzichten müssen. Der 26-Jährige zog sich beim 1:0-Auswärtssieg in Graz einen Muskeleinriss in der Wade zu, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt gab. Der Bosnier werde “für einige Zeit” ausfallen, vermeldete Rapid. Die exakte Dauer der Pause hänge stark vom Heilungsverlauf ab.

Grahovac stand in allen vier Saisonspielen der Hütteldorfer auf dem Rasen. Gegen Sturm musste er in der 22. Minute verletzt vom Spielfeld.