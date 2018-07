Rasantes Vater-Sohn-Projekt

Was macht ein schneller junger Mann, wenn er dem Kartboliden entwachsen ist? Er sattelt um und pilotiert Rallyeautos. Das liest sich jetzt ganz einfach, das war es freilich nicht.

Denn Rennsport kostet Geld. Wenn Vater Andreas Barthel, dereinst in der Motorrad-WM flott unterwegs, dem Junior auch die Renngene vererbte, auf ein prall gefülltes Bankkonto zur Erfüllung diverser Freizeitträume können „Papa“ und „Bua“ Barthel leider nicht zurückgreifen.

So will jeder Rallye-Auftritt schon im Vorfeld genau kalkuliert sein, zumal jeder Fahrfehler Fabians nämlich richtig Geld kostet, der wirtschaftliche Erfolgsdruck ist gewaltig.

Dennoch, „der Bua hat sich diese Chance verdient, der fahrt wirklich guat“, weiß der Papa die technisch sauberen und auch schnellen Auftritte Fabians zu würdigen. So setzte das Duo bereits im letzten Jahr zahlreiche Duftmarken, heuer sollen mit einem 300-PS-starken Mitsubishi von „Race Rent Austria“ weitere Ausrufezeichen folgen. Bei der Weiz-Rallye gab Fabian Barthel-Huemer 2017 sein Debüt in der Rallye-Staatsmeisterschaft mit Platz 43 von 92 Startern, „da geht noch mehr.“ Dieser Ansage sollen am kommenden Wochenende bei der Weiz-Rallye 2018 Taten folgen, Fabian reist mit dem Laufsieg als bester Junior beim Waldviertel Rallyesprint und dem zehnten Gesamtrang im Gepäck an.

