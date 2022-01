Raser fuhr mit 417 Stundenkilometern über deutsche Autobahn

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Die Polizei hat gegen einen Raser, der mit 417 Stundenkilometern auf der deutschen A2 unterwegs war und davon ein Video ins Netz gestellt hat, am Montag Ermittlungen wegen eines illegalen Straßenrennens eingeleitet.

Das Video wurde auf dem Youtube-Kanal eines tschechischen Millionärs veröffentlicht. Demnach sollen die Aufnahmen bereits aus dem vergangenen Juli stammen, aber wurden erst Anfang des Jahres online gestellt. Mehrere Medien hatten über sie berichtet.

In dem Video ist zu sehen, wie ein Sportwagen mit bis zu 417 Stundenkilometern über die Autobahn 2 schießt. Dieses Verhalten sei nicht zu verantworten, sagte eine Polizeisprecherin.

Auch das deutsche Verkehrsministerium äußerte sich kritisch. Jegliches Verhalten im Straßenverkehr, das zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern führt oder führen kann, werde abgelehnt, teilte eine Sprecherin mit. „Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich an die Regeln der Straßenverkehrsordnung halten.“ Die Sprecherin verwies auf die Straßenverkehrsordnung, in der es unter anderem heißt: „Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird.“

Auf dem im Video gezeigten Streckenabschnitt zwischen Berlin und Hannover gilt Polizeiangaben zufolge keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sportwagen wie der im Video verwendete verfügen nach Herstellerangaben über 1.500 PS.