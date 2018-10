Rassiges Spitzenspiel war echter Hingucker

In einem hochklassigen Match verhinderte nur ein spätes Abseitstor den großen LASK-Coup

Tore des Jahres, Spannung, Leidenschaft, überkochende Emotionen, erhitzte Gemüter, höchste Intensität und unfassbar viele Zweikämpfe — der Hit zwischen dem LASK und Salzburg (3:3) ist kaum etwas schuldig geblieben. „Das war Werbung für den Fußball“, brachte es Salzburg-Trainer Marco Rose auf den Punkt. „Es war für alle Beteiligten ein tolles Spiel“, ergänzte LASK-Coach Oliver Glasner.

Salzburger Übermacht: Die Bullen nahmen ihre seit Monaten überragende Form mit, traten zu Beginn extrem dominant auf, gewannen nicht nur gefühlt fast jeden Zweikampf und lenkten die Partie früh in die gewünschte Richtung: Dabbur verwandelte nach Wiesinger-Foul an Wolf den fälligen Elfer (12.), Haidara legte per herrlichem Schlenzer ins lange Eck vom Sechzehner zum 2:0 nach (27.).

Trauners Anschlusstreffer war der Dosenöffner

Linzer Comeback: „Jeder weiß, dass es nicht einfacher wird, wenn man gegen Salzburg 0:2 hinten liegt“, sagte Glasner. Umso beeindruckender, wie die Linzer auf den Nackenschlag mit einem dreifachen Rückschlag antworteten: Trauner traf nach Corner zum 1:2 (30.), dann knallte Goiginger in einem Energieanfall RB-Goalie Stankovic das Leder um die Ohren und unter die Latte — 2:2 (45)! „Ich habe das schon öfter probiert, aber so es ist es noch nie aufgegangen“, jubelte der Torschütze. Doch es sollte noch besser (und schöner kommen): Stankovic faustete einen Michorl-Freistoß zu kurz weg, Otubanjos glänzender Volley schlug im Netz ein — erneut ein Treffer der Marke Tor des Jahres.

Bitteres Abseitstor: Bitter, dass die Athletiker den Vorsprung nicht über die Zeit brachten, denn bis auf einen Junuzovic-Freistoß hatte jenes Team, das in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat, nichts mehr zu entgegnen. Bis zur 84. Minute: Die Linzer verpassten es, den Ball zu klären, Prevljak schoss aus knapper Abseitsposition zum 3:3 ein. „Trotzdem ein gerechtes Unentschieden“, meinte Peter Michorl.

Hitzige Schlussphase: Erst regte sich Glasner über ein mögliches Elfer-Foul an Ullmann auf, dann sprang die gesamte Salzburger Betreuerbank auf und stürmte zum Schiedsrichter: Trauner hatte Gulbrandsen rotwürdig umgesenst, Referee Grobelnik zeigte nur Gelb. „Ich wollte ihn nicht verletzen, es tut mir leid für ihn“, entschuldigte sich der Linzer Kapitän.

Rot nach Abpfiff

Glasner tauchte übrigens auch am Feld auf. „Die Salzburger Betreuerbank hat auf den Schiedsrichter eingewirkt, da wollte ich den LASK auch vertreten haben und meinen Senf dazugeben“, konnte er danach schon wieder schmunzeln. Nicht dagegen Salzburgs Pongracic, der wegen Kritik nach Abpfiff Rot sah. „Er hat nur gesagt, dass er den Schiedsrichter nicht befähigt sieht, in dieser Liga zu pfeifen“, schilderte Rose.