Rat von den Psychologen der Antike

Von Melanie Wagenhofer

Als Student habe er eine alte Ausgabe der Wüstenväter-Sprüche auf dem Flohmarkt entdeckt, erzählt P. Bernhard Eckerstorfer vom Stift Kremsmünster. „Die Weisheit, die daraus spricht, hat mich fasziniert.“ Und nicht mehr losgelassen. Im Alter von 29 Jahren ist Eckerstorfer Benediktinermönch geworden und hat sich erneut intensiv mit den frühen Mönchen beschäftigt. Sein Wissen gibt er heute bei Vorträgen und im Radio (Ö1, „Gedanken für den Tag“) weiter. Für sein neues Buch „Die kleine Schule des Loslassens“ hat er es gebündelt und zeigt, wie es uns heute helfen kann.

Begleitung auf dem Weg zu sich selbst

„Die Wüstenväter, das waren Mönche vor allem im 5. und 6. Jahrhundert in Ägypten, die sich in die Wüste zurückgezogen haben, sozusagen Aussteiger“, erklärt P. Bernhard. Dem kargen Leben ausgesetzt, haben sich die Mönche auf das Wesentliche konzentriert: auf sich selbst. P. Bernhard: „Sie wurden dadurch sehr sensibel, gelangten zu einer Innenschau, wurden quasi die Psychologen der Antike, die die Regungen des Herzens erforscht haben.“ Die Weisheit, die sie so erlangten, habe viele Menschen angezogen, die Rat bei den Wüstenvätern suchten.

„Wir Menschen heute haben eine Sehnsucht danach, in die Tiefe zu gehen, alleine und bei uns selber zu sein“, ist P. Bernhard überzeugt. Askese bedeute Training. Diese Mönche hätten ihren Geist trainiert, die Reduktion, die wir heute oft als Entbehrung betrachten, habe ihren Geist frei gemacht, „frei von Erwartungen der anderen, von der materiellen Welt, die ja manchmal auch eine Versklavung sein kann.“ Die Mönche hätten in der Wüste aber auch die Schattenseiten gespürt, die Begrenztheit der eigenen Kräfte, negative Gedanken und Erinnerungen, die aufsteigen, Hassgefühle: „In der Abgeschiedenheit mussten sie sich dem stellen und konnten sich so geistig weiterentwickeln und stärken.“ Aus diesen Erfahrungen entstanden spannende Lehren.

In neun Kapitel unterteilt gibt das Buch neun Wochen lang jeden Tag einen neuen Impuls aus den Sprüchen der Wüstenväter zum Meditieren. Dabei geht es darum, wie man mit Arbeitsüberlastung umgehen, Ballast abwerfen oder innere Regungen ordnen kann. „Schneide ab die Neigung zu vielem, das damit nicht dein Sinn verwirrt werde und die Herzensruhe gestört wird.“ Den Spruch von Wüstenvater Evagrius könnte man in unserer hektischen Zeit als Aufforderung dazu verstehen, sich beschränken zu lernen und loszulassen von falschen Vorstellungen und Erwartungen. P. Bernhard will die Botschaften der Wüstenväter aber nicht nur als solche an einzelne Personen betrachtet wissen, sondern auch als an die Kirche adressiert: „Diese Mönche hatten keine Macht und kaum Besitz und waren bereit, das wenige, das sie hatten, herzugeben.“ Gerade durch ihr Art zu leben, hätten sie authentisch und überzeugend christlich gewirkt und könnten auch die Kirche von heute lehren, was wichtig sei.

*

Buchpräsentation: 15. Februar, 20 Uhr, Wintersaal Stift Kremsmünster