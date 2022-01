Raubüberfall auf Linzer Trafik

Am späten Mittwochnachmittag hat ein vermummter junger Mann eine Trafik in der Linzer Stieglbauernstraße, nahe dem städtischen St. Barbara-Friedhof, überfallen.

Der etwa 20-jährige Täter, getarnt mit schwarzer Mütze und gleichfarbigem Mund-Nasen-Schutz, bedrohte die Angestellte des Tabakgeschäfts mit gezücktem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Unmittelbar nach der Übergabe des Geldes, das er mit dem Messer in einem grünen Rucksack verstaute, trat der Unbekannte die Flucht in Richtung der nahe gelegenen Ebenhochstraße an.

Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Bilder der im Geschäft installierten Überwachungskameras zeigen den Täter mitsamt der Tatwaffe und dem Rucksack, in dem das Diebesgut versteckt wurde.

Die Fahndung nach dem mit grauem Kapuzenpullover, anthrazitfarbener Hose und dunkler Jacke bekleideten, knapp 1,85 Meter großen Verdächtigen, der laut Aussage der Verkäuferin oberösterreichischen Dialekt spricht, verlief bisher im Sande.