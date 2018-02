Rauchverbot erhitzt Polit-Gemüter

Beim Thema Rauchen war am Mittwoch im Parlament die Luft phasenweise zum Schneiden dick, die Debatte über die Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie verlief über weite Strecken laut und aufbrausend. Mehrmals musste Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in die Debatte eingreifen und Zwischenrufer zur Ruhe mahnen. Die oppositionellen Gemüter erhitzten sich zweifach: Zum einen an der Rücknahme des generellen Rauchverbots in der Gastronomie, zum anderen an einem aus Regierungssicht vorerst nicht geplanten Volksentscheids über das Rauchen. Letzterem versuchte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) so den Wind aus den Segeln zu nehmen: Er habe „kein Problem damit, nach dem Volksbegehren eine Abstimmung möglich zu machen“. Ansonsten unterstrich Strache, dass „Nichtraucherschutz und Wahlfreiheit kein Widerspruch“ seien. Und, so der FPÖ-Chef zu der im Weg eines Initiativantrags geplanten Aufhebung des generellen Rauchverbots, das in der Gastronomie eigentlich mit 1. Mai in Kraft treten sollte: „Es geht um die persönliche Freiheit und Eigenverantwortung“ — beim Rauchen wie auch beim Schweinsbraten oder für Extremsportler. Wichtig sei die Prävention und das Aufklären schon der Kinder darüber, „dass Rauchen schädlich ist“.

Dass die Koalition mit der Aufhebung des generellen Rauchverbots auch den Nichtraucherschutz für Jugendliche forciere, unterstrichen in der Debatte sowohl ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer als auch Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Sie hatte eine umfassende Dringliche Anfrage der SPÖ zu beantworten, in deren Begründung die rote Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner die Aufhebung des Rauchverbots als „Schande“ bezeichnete. Es werfe den Nichtraucherschutz um Jahre zurück und mache „Österreich zum Aschenbecher Europas“. Rendi-Wagner und ein besonders echauffierter Neos-Chef Matthias Strolz warfen der Koalition vor, Tote in Kauf zu nehmen. „Sie stellen Wahltaktik über Menschenleben, schämen Sie sich“, wetterte der Pinke Parteichef. Dass das laufende Volksbegehren von der Regierung ignoriert werde, sei eine Ohrfeige für die Unterstützer, so Rendi-Wagner.

„Engagement so konsequent wie bisher fortsetzen“

Seit Mittwoch ist übrigens klar, dass die Unterstützungsphase für das Volksbegehren „Don’t smoke“ noch bis 4. April laufen wird. Mehr als 420.000 Unterstützer gab es bis gestern, man hoffe, „dass die mündigen Bürgerinnen und Bürger dieses Engagement so konsequent wie bisher mit uns fortsetzen“, so Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Er sei sich sicher, dass „genügend Unterschriften zusammenkommen werden, um die Regierung an ihre gesundheitspolitischen Pflichten zu erinnern“, betonte Szekeres, denn: Man müsse aufzeigen, dass Argumente zur Vermeidung von Gesundheitsschädigungen durch Passivrauchen im Interesse der Bevölkerung „wichtiger sind als jedes andere politische Ziel, das die Gegner des Rauchverbots anführen“.

Nach Beendigung der Unterstützungsphase hat der Innenminister drei Wochen Zeit, den Termin für die Eintragungswoche festzulegen.

Rauchen in abgetrennten Räumen bleibt erlaubt

Der von ÖVP und FPÖ am Mittwoch im Nationalrat eingebrachte Initiativantrag betreffend „Bundesgesetz, mit dem das Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz — TNRSG geändert wird“, sieht grundsätzlich einmal vor, dass das ab 1. Mai geplante generelle Rauchverbot in der Gastronomie nicht kommt. Das heißt, die derzeit geltende Regelung, wonach in abgetrennten Räumlichkeiten weiterhin geraucht werden darf, bleibt aufrecht. Geraucht werden darf auch, wenn die gesamte Verabreichungsfläche nicht größer als 50 Quadratmeter ist.

Länder sind gefordert

Im Gegenzug zur Beibehaltung von Raucherräumen bringt das geänderte TNRSG ein Verkaufsverbot von Tabakwaren an Unter-18-Jährige, das aber erst mit 1. Jänner 2019 in Kraft tritt. Dass künftig zudem Unter-18-Jährige Gastronomie-Raucherbereiche nicht mehr betreten dürfen, wird im TNRSG allerdings nicht geregelt — diese falle als Jugendschutz-Angelegenheit in die Kompetenz der Länder. In OÖ ist für den Jugendschutz SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer zuständig.

Dass Ausbildung und Beschäftigung von Jugendlichen in Betrieben überwiegend in Nichtraucherräumen erfolgen muss, gilt schon derzeit. Künftig kann das Gesundheitsministerium hier noch weitergehende Vorschriften erlassen, heißt es im Initiativantrag. Eingeführt wird auch ein Rauchverbot in Autos, wenn sich darin Minderjährige befinde. Für die Kontrolle dieser Bestimmung wird die Polizei zuständig sein.

„Die Verlängerung der bestehenden Regelung ist sachgerecht, verhältnismäßig und aus Sicht der Branche ebenso zu begrüßen wie der gesellschaftliche Wandel hin zu einem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein“, so Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich.