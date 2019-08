Raufereien überschatteten Feuerwehr-Zeltfest

ENZENKIRCHEN — Mehrmals musste die Polizei am Wochenende in Enzenkirchen (Bez. Schärding) während der Matzinger Zelttage der FF Matzing einschreiten. In zwei Fällen werden zur Klärung Zeugen gesucht. Gegen 2.30 Uhr war ein 29-Jähriger, der mit einem Freund vor dem Zelt stand, von vier Burschen verletzt.

Diese hatten Zigaretten „schnorren“ wollen, doch die Freunde hatten keine dabei. Der 29-Jährige wurde am T-Shirt gepackt und dann mehrmals geschlagen, woraufhin er zu Boden ging und kurzzeitig sogar das Bewusstsein verlor. Am Boden liegend wurde der 29-Jährige noch von den vier Burschen getreten. Eine Bekannte brachte ihn schließlich ins Krankenhaus.

Keine Stunde später führte ein Pinkelvorfall zu einer handfesten Auseinandersetzung. Fünf Männer hatten am Heimweg vom Zeltfest gegen das Kellerfenster eines Hauses uriniert. Dies blieb vom Hausbesitzer nicht unbemerkt und es entwickelte sich zunähst ein verbaler Streit. Als der Sohn des Mannes heimkam und sich einmischte kam es zu gegenseitigen Tätlichkeiten: Dabei bekam der 25-Jährige von einem der unbekannten Burschen einen Stoß versetzt. Er stürzte und verletzte sich. Die Burschen ergriffen daraufhin die Flucht.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Andorf unter Tel. 059133/4271 entgegen.