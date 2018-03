Raus aus der Zurichtung

Von Christian Pichler

Die drei Tänzerinnen an der Seite von Patricia Guerrero perfekt, doch die Chefin zieht magisch fast durchgehend die Blicke auf sich. Wie das? Vielleicht ihre Bewegungen noch ausdrucksstärker, ihre Drehungen noch schwindelerregender. Die Hände! Es sind Guerreros Hände, die ihre eigenen Geschichten zu erzählen scheinen. Die Eleganz, ein beharrliches Streben nach Befreiung. Sich von der Gängelung und Unterdrückung der Frau durch die katholische Kirche zu lösen.

Schicht um Schicht zur eigenen Existenz

Österreich-Premiere des international gefeierten Tanzstücks „Catedral“ (Regie: Juan Dolores Caballero) war am Samstag, der Große Saal im Linzer Posthof knallvoll. Die spanische Compañía Patricia Guerrero demonstriert atemberaubend, was Flamenco traditionell kann, was er im zeitgenössischen Tanz kann. Wie er spielerisch und ernst umzusetzen ist. Schicht um Schicht, versinnbildlicht durch abgeworfene Gewänder, dringt Guerrero zur eigenen Existenz vor. Eine Phase gehört dem Traum von leidenschaftlicher Liebe, angefeuert noch vom Gesang José Ángel Carmonas. Juan Requena schrammt die Gitarre, vielfältiges Schlagwerk bedienen Agustín Diassera und David „Chupete“. Heftige Rhythmen, dann Mut zur Stille. Feurige Schrittfolgen, ein Prasseln und Schleifen.

Ein komplexer Stilmix, mit kirchlichen Gesängen von Diego Pérez (Tenor) und Daniel Pérez (Countertenor). Den gerne zur Humorlosigkeit tendierenden Flamenco würzt Guerrero mit witzigen Elementen. Nur kurze Andeutungen, die zackigen Bewegungen kontrastiert ein breitbeiniges burschikoses Stampfen, oder die Beine zum Marsch angehoben wie im Marionettentheater. Ein finaler Höhepunkt, als zwei Kirchenmänner ein letztes Mal die Lebenslust der vier Tänzerinnen abwürgen und Guerrero mit giftigen, höhnischen Anweisungen zu dressieren suchen. Sie gehorcht und leidet, doch macht sie auch die Befehle lächerlich, indem sie präzise die Wortpeitschen nachtanzt.

Das dunkle Kapitel Kirche und Frauen exemplarisch, die katholische Kirche mittlerweile netter als in den vergangenen Jahrhunderten. Den Frauen ihre Unterwerfung als „Bestimmung“ zu verkaufen, diesen Job erledigen heute weltliche Sadisten. Nach siebzig Minuten ein Trampeln im Posthof, Standing Ovations.