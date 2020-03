„Raus aus Öl“ als Rückenwind für OÖ

„Oberösterreich sagt ‚Adieu Öl‘ und hat dazu auch konkrete Umsetzungsschritte gesetzt. Dafür bekommen wir nun auch einen ganz starken Rückenwind vom Bund“, zeigte sich Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner gestern bei der Eröffnung der Webuild Energiesparmesse in Wels sehr erfreut.

Nämlich über die dortige Ankündigung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, dass es auch heuer wieder eine zusätzliche „Raus aus Öl“-Förderung des Bundes geben wird.

„Wir wollen die Energiewende in OÖ aktiv gestalten und setzen dabei mit unserer Energiestrategie ‚Energietechnologie-Leitregion 2050‘ auf die Erhöhung der Energieeffizienz und des Vorantreibens der Nutzung erneuerbarer Energien in unserem Bundesland. Wesentlich für unseren Erfolgsweg dabei sind neben den Rahmenbedingungen sowie den Förderungs- und Informationsaktivitäten seitens des Landes OÖ insbesondere zahlreiche innovative Energietechnologie-Unternehmen in OÖ. Hier hat die Energiesparmesse in Wels als Schaufenster und Marktplatz für nachhaltige Energietechnologien eine wichtige Rolle. Darüber hinaus ist die Energiesparmesse gemeinsam mit den World Sustainable Energy Days auch ein wichtiger Branchentreff“, betonte Achleitner.

Sieben Unternehmen, davon sechs aus OÖ, wurden zudem in Wels von Gewessler und Achleitner als „EnergieGenies 2020“ ausgezeichnet – für neue und energietechnisch innovative Produkte. Die Webuild Energiesparmesse läuft noch Samstag und Sonntag, von 9 bis 17 Uhr.