„Raus aus Öl startet jetzt“

Raus aus Öl, rein in erneuerbare Energieträger, das ist sowohl dem Land Oberösterreich, als auch der Energie AG ein besonderes Anliegen. Deshalb stellten Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner und Energie AG Generaldirektor Werner Steinecker gestern neue Initiativen für Erneuerbare Energien in Oberösterreich vor. „Wir können die Energiewende nur schaffen, wenn sie auch bei allen ankommt. Dafür müssen wir jetzt etwas tun und nicht erst wenn es zu spät ist“, betont Achleitner.

Seit 1. September gilt deshalb in Oberösterreich ein Ölheizungsverbot in Neubauten. „Raus aus Öl geht jetzt los“, freut sich Achleitner. Weiters wurde die Heizkesseltausch-Förderung des Landes verlängert und eine neue Förderung für die Entsorgung von Öltanks geschaffen. Wer seine Ölheizung durch eine Wärmepumpe, Pelletsheizung oder durch einen Fernwärmeanschluss ersetzt bekommt so bis zu 3900 Euro Förderung vom Land OÖ. Dass die Maßnahmen greifen, zeigt ein Blick auf die Statistik. Von 6555 aller in Österreich bisher getauschten Heizkessel wurden 25 Prozent (1600 Stück) im Land ob der Enns durch umweltfreundlichere Heizungen ersetzt.

„Damit sind wir unter den Bundesländern die Nummer eins“, schildert Achleitner. Zur Umsetzung der Energiewende soll weiters die Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) gefördert werden. „Auf jedes Dach gehört eine Photovoltaik-Anlage“, erklärt der Landesrat. Derzeit gibt es in OÖ rund 27.000 Photovoltaik-Anlagen die jährlich rund 300 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Diese Zahl soll bis 2030 noch verzehnfacht werden, erklärt Achleitner sein Ziel.

Neues Modell zur Finanzierung von Anlagen

Die Energie AG hat deshalb für Privatkunden ein neues Modell zur Finanzierung dieser Anlagen geschaffen. „Für 153 Euro im Monat bekommen Kunden ein Rundum Sorglos Paket, wie Energie AG-Chef Steinecker erklärt. Je nach gewünschter Leistung verändert sich auch die Laufzeit. Los geht es ab einer Leistung von 3 Kilowatt mit einer Vertragslaufzeit von drei Jahren.