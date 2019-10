Rausch in fremder Wohnung ausgeschlafen

BAD SCHALLERBACH — Im Alkoholrausch hat am Samstag ein 23-Jähriger aus Schlüßlberg versehentliche in einer fremden Wohnung geschlafen. Der junge Mann wollte eigentlich bei seinem Freund (24) übernachten, mit dem er zuvor auf Zechtour war.

Beide hatten sich bis zur Sperrstunde in einem Lokal befunden. Weil sie dann noch der Hunger plagte, brachen sie kurzerhand wieder ins Lokal ein, und bereiteten sich in der Küche Essen zu. Für den Heimweg nahmen sie auch noch ein paar Flaschen Sekt mit und packten auch Kleidung — darunter ein paar Stöckelschuhe — ein.

Einen Teil des Schaumweines konsumierten die Männer gleich am Parkplatz, dann marschierten sie vor das Mehrparteienhaus, in dem der Ältere wohnt. Dieser betrat unbemerkt seine Wohnung und legte sich schlafen. Als der 23-Jährige seinen Freund nicht mehr fand, wollte er in dessen Wohnung einsteigen.

Ebenerdig fand er ein gekipptes Fenster, brach es auf und legte sich ins leere Bett — allerdings in einer fremden Wohnung, deren Bewohnerin nicht zuhause war, weil sie auswärts bei ihrem Freund übernachtete.

Erst am nächsten Tag bemerkte der Mann seinen Irrtum und verschwand wieder übers Fenster. Die Männer wurden ausgeforscht.