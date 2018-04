Razzia beim Trump-Anwalt

Die Ermittlungen der US-Justiz rücken dramatisch nahe an Präsident Donald Trump heran. Das FBI durchsuchte am Montag das Büro von Trumps Anwalt Michael Cohen. Trump reagierte wütend auf die „Hexenjagd“ und den „Angriff auf unser Land“.

Veranlasst wurde die Durchsuchung von Robert Mueller, dem Sonderermittler zur Russland-Affäre. Dieser untersucht mutmaßliche russische Interventionen zugunsten Trumps im Wahlkampf 2016.

Die Durchsuchungsbefehle gegen Cohen bezogen sich laut New York Times auf „mehrere Themen“, darunter die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die 2006 eine Sexaffäre mit Trump gehabt haben will. Es seien unter anderem Dokumente zu jenen 130.000 Dollar beschlagnahmt worden, die sie wenige Tage vor der Wahl von Cohen bekommen hatte. Cohen will das Geld aus eigener Tasche und ohne Trumps Wissen gezahlt zu haben. Eine Zahlungszweck nannte er nicht. Sollte Stormy Daniels damit zum Schweigen veranlassen worden und Trump so im Wahlkampf geholfen worden sein, könnte es sich um illegale Wahlkampffinanzierung gehandelt haben.