Razzia im Rotlichtmillieu: 100 Verhaftungen

Aktion in zwölf Bundesländern gegen Menschenhandel aus Thailand

BERLIN — Mit einer Großrazzia geht die Bundespolizei in Deutschland seit Mittwoch in zwölf Bundesländern gegen Organisierte Kriminalität vor. Im Fokus stehen gefälschte Visa, Menschenhandel, Zuhälterei und Zwangsprostitution von Thailänderinnen, wie die Bundespolizei in Stuttgart sagte. Bundesweit sind weit mehr als 1500 Beamte im Einsatz. Mehr als 60 Wohn- und Geschäftsräume werden von Beamten durchsucht.

Nach Angaben der Bundespolizei in Siegen in Nordrhein-Westfalen wurden bislang mehr als 100 Personen vorläufig festgenommen. Sieben Haftbefehle wurden vollstreckt.

Hauptbeschuldigte ist eine 59-Jährige aus Thailand, die in Siegen wohnt und dort verhaftet wurde. Die Aktion — die größte seit Bestehen der Bundespolizei — gelte vor allem einer Bande im Rotlichtmilieu, deren Kern aus 15 bis 20 Personen deutscher und thailändischer Nationalität bestehen soll. Die Täter sollen mehrere Hundert Frauen und Transsexuelle aus Thailand nach Deutschland eingeschleppt haben, um sie zur Prostitution zu zwingen.