Razzia und weitere Festnahmen nach Terroranschlag in Straßburg

Zwei Tage nach dem Anschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt haben Anti-Terror-Kräfte der französischen Polizei eine Razzia in einem Wohnviertel der elsässischen Hauptstadt gestartet. Die Spezialeinheit Raid durchkämmte gestern das Viertel Neudorf südöstlich des Straßburger Zentrums, wo sich die Spur des mutmaßlichen Attentäters am Dienstagabend verloren hatte. Schwer bewaffnete Beamte rückten mit Automatikwaffen im Anschlag in mehrere Häuser vor. Mehrere Straßen waren mit Polizeifahrzeugen abgesperrt. Mit dem Einsatz sollten Zweifel über den Verbleib des mutmaßlichen Attentäters Cherif Chekatts zerstreut werden, sagte Innenminister Christophe Castaner. Der 29-jährige mutmaßliche Attentäter war mit einem Taxi nach Neudorf geflohen, nachdem er auf dem Weihnachtsmarkt auf mehrere Menschen geschossen hatte. Dort verliert sich seine Spur. Die französische Polizei war mit 700 Polizisten im Einsatz, um ihn zu fassen. Wie gestern bekannt wurde, hatte der Attentäter kurz vor dem Anschlag einen Anruf aus Deutschland erhalten, diesen aber nicht angenommen. Chekatt war wie berichtet zuvor bereits wegen schwerer Einbrüche im deutschen Freiburg inhaftiert gewesen. Bei seiner Abschiebung war ihm eine „hohe kriminelle Energie“ bescheinigt worden.

Zahl der Todesopfer dürfte noch weiter steigen

Unterdessen haben die Ermittler gestern einen weiteren Verdächtigen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters festgenommen. Damit seien insgesamt fünf Verdächtige im Gewahrsam, bestätigte die Staatsanwaltschaft.

Die Zahl der Todesopfer des blutigen Terroranschlags ist inzwischen auf drei gestiegen und dürfte weiter wachsen. Denn ein viertes Opfer ist laut Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hirntot.

Unterdessen hat die Regierung in Paris die Protestbewegung der „Gelbwesten“ vor dem Hintergrund des Terroranschlags dazu aufgerufen, von weiteren Demos abzusehen. Viele wollen jedoch dennoch demonstrieren.