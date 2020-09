Zweiter Spieltag, zweiter Spielausfall in der ICEHL-Eishockeyliga aufgrund des Coronavirus. Das Sonntag-Spiel zwischen HCB Südtirol und Red Bull Salzburg in Bozen musste aufgrund von positiven Covid-19-Testungen aufseiten der Südtiroler verschoben werden. Am Freitag konnte bereits die Partie Bratislava Capitals – Südtirol aus demselben Grund nicht ausgetragen werden.