RB Salzburg im EL-Halbfinale gegen Olympique Marseille

Red Bull Salzburg trifft im Halbfinale der Fußball-Europa-League auf Olympique Marseille. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Salzburg spielt zunächst am 26. April im Stade Velodrome von Marseille, das Rückspiel steigt am 3. Mai in Salzburg. Arsenal und Atletico Madrid spielen den zweiten Teilnehmer für das Finale am 16. Mai in Lyon aus.

Salzburg hat in dieser Saison schon in der Gruppenphase gegen Marseille gespielt. Einem 1:0-Heimsieg durch ein Tor von Munas Dabbur (73.) folgte auswärts ein 0:0.