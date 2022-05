David Alaba steht Real Madrid am Mittwoch im Semifinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen Manchester City nicht zur Verfügung. Das bestätigte Trainer Carlo Ancelotti am Dienstag. Der ÖFB-Teamspieler laboriert an einer Adduktorenverletzung, die eine Teilnahme am Abschlusstraining unmöglich machte. Real muss im Bernabeu-Stadion gegen den englischen Meister einen 3:4-Rückstand aufholen.

