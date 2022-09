Real Madrid bezwingt Betis im La-Liga-Schlager 2:1

Real Madrid hat am Samstag den Fußball-Schlager der spanischen Primera Division gegen Betis Sevilla daheim mit 2:1 (1:1) gewonnen. Im Duell zweier bisher ungeschlagener Mannschaften brachte Vinicius Junior den spanischen Meister früh in Führung (9.), ÖFB-Star David Alaba lieferte dafür die Vorlage mit einem langen Ball. Sergio Canales glich wenig später für die Andalusier aus (17.), bevor Rodrygo in der zweiten Hälfte Real zum verdienten Sieg schoss (65.).

Die Madrilenen halten damit nach vier Spielen bei einer makellosen Bilanz von vier Siegen und zwölf Punkten. Die Königlichen sind damit alleiniger Tabellenführer vor Betis, das bei neun Zählern hält.