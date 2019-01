Real Madrid ließ erneut Punkte liegen, nur 2:2 in Villarreal

Champions-League-Sieger Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft erneut gepatzt. Die Königlichen kamen am Donnerstag in einem Nachtragsspiel bei Villarreal nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und liegen damit als Tabellenvierter sieben Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona.

Karim Benzema (7.) und Raphael Varane (20.) brachten Real zwischenzeitlich in Führung. Doch Santi Cazorla avancierte zum gefeierten Spieler beim bisherigen Drittletzten Villarreal, als er kurz vor Schluss ausglich (82.). Cazorla hatte auch für die frühe Führung gesorgt (4.).