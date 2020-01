Real Madrid siegte bei Vorstadtclub Getafe 3:0

Real Madrid hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft vorgelegt. Der Rekordmeister gewann beim Madrider Vorstadtclub FC Getafe 3:0 und überholte Titelverteidiger FC Barcelona, der am Abend (21.00) das Stadtderby gegen Espanyol bestritt. Getafe-Torhüter David Soria mit einem Eigentor (34.), Raphael Varane (53.) und Luka Modric in der Nachspielzeit (96.) erzielten die Tore.