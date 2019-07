Realos gegen linke Träumer

Zehn demokratische US-Präsidentschaftsbewerber — nur die Hälfte des gesamten Kandidatenpools — haben sich in der Nacht auf Mittwoch ideologische Richtungskämpfe auf offener Bühne geliefert. Die linken Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren verteidigten in der zweiten TV-Debatte kämpferisch ihre Konzepte, während gemäßigtere Kandidaten diese als unrealistisch und „Märchen“-Politik abtaten.

Der Richtungsstreit tobt schon lange. Junge Kräfte drängen nach links — ein Kurs, den die beiden älteren Senatoren Bernie Sanders (77) und Elizabeth Warren (70) verfolgen. Andere Teile der Partei halten dies für das falsche Rezept gegen Amtsinhaber Donald Trump, der versucht, die Demokraten als Trupp radikaler Sozialisten darzustellen.

Deutlich zeigen sich die Differenzen in der Partei etwa bei der Gesundheitspolitik. Sanders verteidigte bei der Debatte in Detroit — sekundiert von Warren — sein Konzept „Medicare for All“, also einem Ausbau der staatlichen Krankenversicherung für alle. Weniger prominente Präsidentschaftsanwärter in der Runde — und Vertreter des moderaten Flügels — machten sich dagegen für eine Verbesserung des bestehenden Systems stark und warnten davor, Dinge zu versprechen, die nicht umsetzbar seien.

In der Nacht auf heute stand in Detroit der zweite Teil der zweiten Runde an: Zehn weitere Kandidaten trafen aufeinander. Gut 15 Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl sticht aus dem Demokraten-Lager noch immer kein klarer Favorit hervor.