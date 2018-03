Rebellen erlauben Zivilisten wohl Verlassen von Ost-Ghouta

Syrische Rebellen in der umkämpften Enklave Ost-Ghouta haben russischen Angaben zufolge zugesichert, Zivilisten das Verlassen des Gebiets zu gestatten. Im Gegenzug sollten Hilfslieferungen in das Gebiet gebracht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Nach Angaben von Aktivisten wurden bei Angriffen der Regierungstruppen auf Ost-Ghouta in der Nacht auf Montag 14 Zivilisten getötet.

Russland, das mit der syrischen Führung verbündet ist, hatte vor der Zusicherung der Rebellen eine Feuerpause ausgerufen, den Rebellen zugleich aber vorgeworfen, Bewohner am Verlassen des Gebietes zu hindern.

Unterdessen wurden bei neuen Angriffen der syrischen Regierungstruppen auf die Rebellenenklave nach Angaben von Aktivisten mindestens 14 Zivilisten getötet. Die Luftangriffe in der Nacht und am Montag in der Früh richteten sich gegen mehrere Orte in der Enklave östlich von Damaskus, wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mitteilte.

Allein bei Angriffen auf die Stadt Hammuriyeh, auf die Fassbomben abgeworfen wurden, gab es demnach mindestens zehn Tote. Ungeachtet der internationalen Forderungen nach einem Ende der Angriffe auf Ost-Ghouta hatte der syrische Machthaber Bashar al-Assad am Sonntag eine Fortsetzung der Armeeoffensive angekündigt. Die Mehrheit der Bevölkerung von Ost-Ghouta wolle „den Fängen des Terrorismus“ entkommen, sagte Assad: „Der Einsatz muss weitergehen.“ Assad versicherte, Zivilisten hätten die Möglichkeit, die umkämpfte Enklave zu verlassen. Es gebe keinen Widerspruch zwischen einer Waffenruhe und der Fortsetzung der Kämpfe.

Eine dringende Untersuchung der jüngsten Angriffe und Bombardierungen in der belagerten Rebellenregion verlangt nun der UNO-Menschenrechtsrat. Bei 14 Enthaltungen mit 29 zu 4 Stimmen wurde am Montag eine entsprechende Resolution verabschiedet. Diejenigen, die Menschenrechte verletzt hätten, müssten zur Rechenschaft gezogen werden, verlangte der Rat.