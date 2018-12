Rebensburg führt im Courchevel-RTL vor Brunner und Shiffrin

Stephanie Brunner geht beim Damen-Riesentorlauf in Courchevel mit seriösen Siegchancen in den zweiten Durchgang. Nach Lauf eins ist die Tirolerin (24) gleichauf mit US-Star Mikaela Shiffrin und nur acht Hundertstelsekunden hinter der Halbzeit-Führenden Viktoria Rebensburg (GER) Zweite. Brunner war Ende November als Riesentorlauf-Dritte in Killington erstmals auf ein Weltcup-Podest gekommen.

In Courchevel liegen allerdings gleich die ersten sechs Läuferinnen innerhalb von nur 0,27 Sekunden. Außer Brunner hat sich vorerst keine weitere ÖSV-Läuferin in den Top Ten platziert. Zweitbeste war nach 40 Läuferinnen Anna Veith als Elfte (+1,21), Ricarda Haaser (+1,28) war Zwölfte. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.