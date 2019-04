Recep-Dämmerung

Westeuropäische Politiker könnte der Neid fressen: Die türkische Regierungspartei AKP bringt nach den Kommunalwahlen landesweit noch immer mehr als 44 Prozent der Stimmen auf die Waage. Doch für Recep Tayyip Erdogan enthält dieses Wahlergebnis zu viele Wermutstropfen, als dass er jubeln könnte. Der Verlust der Hauptstadt und anderer großer Städte ist ein Warnsignal für die AKP, zugleich aber auch ein Hoffnungszeichen: Denn der bislang unerschütterliche Sultan wankt.

Jahrelang schien er unbesiegbar. Den gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 nützte er für eine Großoffensive gegen jede Form von Opposition, egal, ob es sich um tatsächliche oder nur als solche diffamierte Terroristen handelte.

Der Dauerbelagerungszustand, in den Erdodan sein Land versetzt hat, schadete der Wirtschaft ebenso wie seine erratische Schaukelpolitik zwischen Moskau und dem Westen. Der Boom, der Erdogan nach oben gespült hat, ist verspielt. Er hat nichts mehr zu verteilen und wird daher noch mehr an Zuspruch verlieren.

Die Opposition hat in den Städten jetzt Blut geleckt. Aber so erfreulich das auch auf den ersten Blick wirkt, so sehr birgt dies auch die Gefahr realen Blutvergießens. Denn der wankende Sultan ist gefährlich wie ein angeschossener Löwe. Er wird kaum freiwillig weichen.