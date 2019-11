Rechnungshof drückt auf das Fusionstempo

Während in Eferding, Fraham, Hinzenbach und Pupping die Diskussion für eine Zusammenlegung durch die Bürgerinitiative „Zukunft.Region.Eferding“ eben erst begonnen wurde, meldete sich gestern der Oö. Landesrechnungshof mit dem Ergebnis einer Prüfung der 2015 fusionierten Stadtgemeinde Rohrbach-Berg zu Wort.

Und mit seiner positiven Bewertung dieser Mühlviertler Gemeindezusammenlegung drückt der Rechnungshof auch ordentlich aufs Fusionstempo. Zugleich wird eine Strategie des Landes zusammen mit einem regionalen Infrastrukturplan eingefordert.

„Eine gelungene Gemeindefusion kann sehr positive Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinden und die gesamte Region haben. Entscheidend dabei ist, dass die betroffenen Gemeinden die Fusion von sich aus angestrebt haben“, sagte LR Max Hiegelsberger zum VOLKSBLATT. „Aufgaben der Kommunen werden immer öfter in Verwaltungsgemeinschaften erledigt. Diese Freude an der Kooperation können von oben verordnete Fusionen nie ersetzen. Freiwilligkeit bleibt auch bezogen auf den Autonomiestatus das Grundprinzip. Verwaltungskosteneinsparungen treten in den Hintergrund, das hat auch die Fusionswelle in der Steiermark gezeigt.“

Zukunft.Region.Eferding wird noch Zeit brauchen

Beim Informationsabend betreffs „Zukunft.Region.Eferding“ wünschte sich Hannes Schweitzer als Sprecher der überparteilichen Initiative, man solle „das Gesamte sehen und nicht die Vergangenheit beschwören“. Es ginge um eine sachliche Diskussion mit Abwägung der Vor- und Nachteile sowie ein Sammeln von Fakten zu Stärken und Schwächen einer neuen Struktur. Anschließend will man in Arbeitsgruppen gemeinsam mit Bürgern aus allen vier betroffenen Gemeinden die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, die Verwaltungsstruktur, den Finanzbereich und die Politik ausloten. Erst dann folge eine Befragung der Bevölkerung, wobei die politische Letztentscheidung bei den Gemeinderäten läge.

In einem ersten Schritt vermittelte den 200 interessierten Gästen im Gasthof Dieplinger in der Brandstatt Bürgermeister Andreas Lindorfer von der Fusionsgemeinde Rohrbach-Berg sein Resümee nach vier Jahren: Beginnend mit den emotionalen Startschwierigkeiten bis hin zu einer aktuellen Umfrage, in der 92 Prozent der Menschen vor Ort die Entscheidung als richtig bewerten. Peter Pramberger vom Land OÖ informierte über finanzielle Rahmenbedingungen: Wenn sich Eferding, Fraham, Hinzenbach und Pupping zusammentun würden, hätte die neue Stadtgemeinde mehr als 10.000 Einwohner und würde deshalb um rund 1,2 Mio. Euro mehr Bundesabgaben-Ertragsanteile bekommen. Durch einige Abzüge in anderen Bereichen bliebe unter dem Strich dann ein Plus von knapp 500.000 Euro übrig.