Rechte AfD überholt SPD

Eine Umfragenlawine überrollte am Freitag die deutschen Regierungsparteien CDU/CSU und SPD. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend rutscht die Große Koalition weiter ab und käme derzeit nur noch auf 45 Prozent der Stimmen. Die Union würde bei Wahlen an diesem Sonntag mit 28 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Start des Deutschlandtrends 1997 einfahren. Noch schlimmer erwischt es die SPD: Mit 17 Prozent sind die Genossen nur noch drittstärkste Kraft — erstmals überholt von der auf 18 Prozent gestiegenen rechtspopulistischen AfD. Die Grüne kämen auf 15, die Linke auf zehn und die FDP auf neun Prozent.

CSU weit entfernt von absoluter Mehrheit

bezahlte Anzeige

Nicht gut schaut es in Bayern für die CSU aus. Die Aufbruchstimmung des Parteitages vom vergangenen Wochenende hat offenbar nicht aufs Publikum durchgeschlagen. Das ZDF-Politbarometer sieht die derzeit in München alleinregierenden Christsozialen drei Wochen vor der Landtagswahl auf einem historischen Tief von 35 Prozent. Dieser Umfrage zufolge könnte sich in Bayern die Grünen als zweitstärkste Kraft etablieren. sie befinden sich mit 18 Prozent auf einem Rekordhoch. Die SPD wäre auch hier mit 13 Prozent Zustimmung nur noch drittstärkste Kraft. Es folgen die Freien Wähler mit elf Prozent. Die AfD verliert in Bayern an Zustimmung und ist mit zehn Prozent nur noch knapp zweistellig.Hauptursache für das

Minus der Regierungsparteien sind wohl die ständigen Querelen, zuletzt jene um die Beförderung des eigentlich geschassten Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen zum Staatsekretär. In einer Erhebung des Online-Umfrageinstituts Civey gaben 72 Prozent der Befragten an, nun weniger Vertrauen in die Regierung zu haben. Einer Umfrage des Insa-Instituts zufolge ist fast die Hälfte der Deutschen für vorgezogene Neuwahlen.

Schlecht weg kommt auch jener Politiker, der das Maaßen-Theater inszeniert hat: Innenminister Horst Seehofer halten im ARD-Deutschlandtrend nur 28 Prozent für eine gute Besetzung. Im April fanden noch 39 Prozent den CSU-Chef als Innenminister gut. Selbst CSU-Anhänger wenden sich ab: Auch in dieser Wählergruppe finden nur noch 31 Prozent, dass Seehofer als Innenminister auf dem richtigen Platz ist.

SPD will noch einmal über Maaßen reden

Und die Causa Maaßen ist noch nicht ausgestanden: Wegen des Drucks aus den eigenen Reihen will Nahles mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Beförderung, der sie zugestimmt hatte, noch einmal verhandeln.