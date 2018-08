Rechtsabbiegen bei Rot: Pilotprojekt startet in Linz

LINZ —Was international bereits weit verbreitet ist, wird nun in Österreich getestet: Ab 1. Jänner 2019 dürfen Auto-, Motorrad-, Moped- und Radfahrer an drei ausgewählten Kreuzungen in Linz trotz roter Ampel rechts abbiegen. Ausgenommen sind Lkw und Busse. Die juristischen Weichen werden mittels Novellierung der Straßenverkehrsordnung StVO noch in diesem Herbst gestellt. „USA, Kanada, Australien, Frankreich, Thailand, Tschechien, Polen und Teile Deutschlands – all diese Länder haben dieses Modell seit Jahrzehnten in Anwendung und dadurch einen flüssigeren Verkehr an ihren Kreuzungen. Ich denke, dass das auch in Österreich funktionieren kann“, zeigte sich Verkehrsminister Norbert Hofer bei der gestrigen Projektpräsentation zuversichtlich.

Willkommene Maßnahme zur Staureduktion

Und auch der Linzer Verkehrsstadtrat Markus Hein sieht aufgrund des täglichen Stau-Chaos in der Stadt Vorteile: „Uns sind alle Maßnahmen willkommen, die der Reduktion von Feinstaubemissionen dienen und gleichzeitig den Verkehr möglichst flüssig gestalten bzw. unnötige Steh- und Stauzeiten vermeiden.“ Ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für Fußgänger sieht er nicht. Jedes Fahrzeug müsse ja trotzdem an der Haltelinie anhalten.

Die Kreuzungen für den Pilotversuch, die mit einem Zusatzschild mit grünem Pfeil gekennzeichnet werden, befinden sich auf der

Weißenwolff-/Garnison-/Derfflinger-/Nietzschestraße

Wiener Straße/Ennsfeldstraße

Dornacher-/Johann-Wilhelm-Klein-Straße

Für die drei Kreuzungen wurde von der Technischen Universität Wien, die das Projekt ein Jahr wissenschaftlich begleitet, im Vorfeld ein Kriterienkatalog entwickelt. Eine ursprünglich auch in Wels vorgesehene Kreuzung ist nicht Teil des Versuchs, weil diese die Kriterien nicht erfüllt, sagte der Minister.