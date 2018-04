Rechtskeule gegen Regierungspläne

IGGiÖ will gegen Kopftuch, die Stadt Wien gegen Deutschklassen aktiv werden

Auch bei den Integrationsplänen der Regierung zeichnet sich Widerstand ab. Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) würde „alle rechtlichen Mittel“ gegen ein Kopftuchverbot in Volksschulen und Kindergärten ausschöpfen, auch mit einer Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof ist zu rechnen, erklärte Präsident Ibrahim Olgun in der „Presse“. Er sprach von einem „direkten Eingriff in innerislamische Angelegenheiten, die verfassungsrechtlich geschützt sind“. Durch ein solches Verbot würde die Freiheit der Religionsausübung verletzt.

Bei den Regierungsparteien erntet Olgun Kopfschütteln. Die Islamische Glaubensgemeinschaft predige „Botschaften an der Grenze zum politischen Islam“, meinte FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus. Kopftücher bei Kindern sind „keine innerislamische Angelegenheit, sondern ein gesellschafts- und integrationspolitisches Problem“, erklärte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer. Laut EGMR gehe eine erfolgreiche soziale Integration von Kindern den Wünschen der Eltern vor, ihre Kinder im Sinne ihrer religiösen Überzeugung zu erziehen, erklärte der ÖVP-Politiker. „Es geht uns beim Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen nicht darum, die Freiheit der Religionsausübung zu verletzen, sondern um den Schutz der Kinder vor Diskriminierung.“

„Gesetz undurchführbar“

Aber auch gegen die geplanten Deutschklassen regt sich Widerstand: sie seien pädagogisch widersinnig, stellen die Schulerhalter vor unlösbare Aufgaben und sorgen dafür, dass bestehende Klassen zerrissen werden — davon ist man jedenfalls in Wien überzeugt. Bürgermeister Michael Häupl und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) haben am Dienstag die geplante Regelung zerpflückt.

Fast alle Wiener Volksschulkinder seien von der für Herbst geplanten Regelung in irgendeiner Form betroffen, warnte Czernohorszky. Aufgrund der „überstürzten“ Einführung müssten rund 15.000 Kinder aller Altersstufen, die bisher eine Deutschförderung erhalten hätten, in eigene Klassen gehen. Außerdem stelle das Gesetz eine „unlösbare Herausforderung“ für die Direktoren dar. Rund 500 Extra-Räume wären in den Pflichtschulen dafür nötig. Auch die zu erwartenden Kosten sind laut Stadt beträchtlich. Darum werde der im Finanzausgleich vorgesehene Konsultationsmechanismus ausgelöst. Wien hat auch verfassungsrechtliche Bedenken. Denn die im Pflichtschulbereich vorgesehene Ausgestaltungskompetenz der Länder werde damit beschnitten.