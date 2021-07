Rechtspopulistin Marine Le Pen bei Parteitag vor Wiederwahl

Die französische Oppositionspartei Rassemblement National (RN) will am Sonntag (10.00 Uhr) in der südfranzösischen Stadt Perpignan ihren Parteitag abschließen. Die seit gut zehn Jahren amtierende Parteichefin Marine Le Pen soll dabei im Amt bestätigt werden, Gegenkandidaten gibt es nicht. Die 52-Jährige will in neun Monaten bei der Präsidentenwahl wieder antreten, ihr Hauptkontrahent dürfte Amtsinhaber Emmanuel Macron sein.

Die rechtsextreme Partei war unlängst bei den Regionalwahlen mit ihrem Vorhaben gescheitert, eine Region als Machtbastion für die Präsidentenwahl zu gewinnen. Le Pen hatte die Schlappe vor allem auf die extrem niedrige Wahlbeteiligung zurückgeführt. In der Partei, die früher Front National hieß, rumort es zwar nach der Niederlage. Es wird aber nicht mit offenem Widerstand gegen Le Pen gerechnet.