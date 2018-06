Rechtsruck bei Parlamentswahlen in Slowenien erwartet

In Slowenien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Favorit ist der konservative Oppositionsführer Janez Jansa, der mit einem Anti-Flüchtlings-Wahlkampf sein drittes Comeback als Regierungschef schaffen will. Jansas Demokratische Partei (SDS) führt in allen Umfragen, doch ist unklar, ob er eine Regierungsmehrheit zustande bringen wird.

Mit Ausnahme der kleinen Rechtspartei „Neues Slowenien“ (NSi) lehnen nämlich alle aussichtsreichen Parteien eine Koalition mit Jansa ab. Daher kommt dem Rennen um den zweiten Platz besondere Bedeutung zu. In Reichweite ist dieser für die Anti-Establishment-Liste des Lokalpolitikers und Ex-Comedians Marjan Sarec (LMS) und die Sozialdemokraten (SD) von Vizepremier Dejan Zidan, nur Außenseiterchancen werden der liberalen „Partei des modernen Zentrums“ (SMC) des amtierenden Premiers Miro Cerar gegeben. Dieser hatte vor vier Jahren als politischer Quereinsteiger einen Erdrutschsieg erzielt. Die Wahllokale sind von 7.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, unmittelbar nach Wahlschluss werden die Ergebnisse von Wählerbefragungen veröffentlicht.