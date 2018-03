Rechtsstreit um BVT-U-Ausschuss

Um zu dem von ihr beantragten Untersuchungsausschuss in Sachen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zu kommen, nimmt die SPÖ nun den Umweg über den Verfassungsgerichtshof. Dem obliegt nun zu prüfen, ob der SPÖ-Antrag auf Einsetzung des U-Ausschusses tatsächlich zu vage formuliert sei. Das hatten am Donnerstagabend die ÖVP und FPÖ im Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrates befunden und den Antrag unter Verweis auf ein Gutachten des parlamentarischen Rechts- und Legislativdienstes abgewiesen. Bezweifelt wird, dass gemäß SPÖ-Antrag „ein bestimmter abgeschlossener Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes“ — so schreibt es die Verfassung für die Einsetzung eines U-Ausschusses vor — untersucht werde. Vielmehr, so heißt es in der „rechtlichen Ersteinschätzung“, die von NR-Präsident Wolfgang Sobotka in Auftrag gegeben worden war, wolle die SPÖ „in allgemeiner Weise“ die politische Verantwortung betreffend „allfälliger “ Missstände im BVT untersuchen. „Sehr problematisch“ findet den SPö-Antrag übrigens auch Verfassungsrechtler Theo Öhlinger.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder indes schießt sich auf Sobotka ein: Dieser missbrauche sein Amt, um den U-Ausschuss zumindest zu verzögern, das Gutachten sei „mit gewünschtem Ausgang in Auftrag“ gegeben worden. Konter von Parlamentsdirektor Harald Dossi: Er sehe „keinerlei politische Instrumentalisierung der Parlamentsdirektion“.

Während die SPÖ zum VfGH geht, der innerhalb von vier Wochen entscheiden muss, haben ÖVP und FPÖ ihre Angebot an die SPÖ erneuert, den Antrag neu und verfassungskonform einzubringen. „Der U-Ausschuss soll kommen, wenn die SPÖ das will“, so ÖVP-Klubobmann August Wöginger. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky warf der SPÖ vor, „ziemlich mimosenhaft“zu reagieren. Liste Pilz und die Neos kritisierten, dass die SPÖ beim Antrag einen Alleingang gemacht habe.