Red Bull fährt weiter auf Honda ab

Einen großen Schritt weiter in seiner Zukunftsplanung ist Red Bull Racing gekommen. Der österreichisch-britische Rennstall wird auch in den kommenden beiden Saisonen mit Honda-Motoren fahren, ließ Motorsportberater Helmut Marko auf ServusTV verlauten.

Unmittelbar nach dem GP von Sao Paulo war Marko nach Japan geflogen und hatte aus den Gesprächen mit Honda die Zusage mitgenommen, dass die Partnerschaft verlängert wird. „Das ist eine große Erleichterung für uns, wir sind sehr zufrieden mit Honda“, war Marko überzeugt, eine Ideallösung fixiert zu haben.

Dauerbeziehung

In den Saisonen 2020 und 2021 werden also Aston Martin Red Bull Racing und Alpha Tauri F1 (derzeit noch Toro Rosso, Anm.) mit Aggregaten des Motorengiganten aus Tokio fahren. Eine Verlängerung darüber hinaus steht zudem im Raum, wird laut Marko aber vom neuen FIA-Regelement für die Formel 1 abhängen.

Schon zuvor hatte RBR- Teamchef Christian Horner dem Motorenpartner Honda dickes Lob ausgesprochen. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, die Leistung wird besser, die Zuverlässigkeit ist exzellent, die Kommunikation funktioniert. Ich spüre, dass sich da etwas aufbaut, um 2020 ganz vorne mitzufahren.“

„Mad Max“ soll bleiben

Auch mit Pilot Max Verstappen ist Marko im Gespräch, dessen Vertrag bei Red Bull (derzeit bis 2020, Anm.) soll ebenfalls verlängert werden.

Mit den starken Honda-Triebwerken sieht Red Bull echte Chancen, Mercedes und Ferrari die WM-Krone streitig machen zu können.

Nicht so rosig dürfte die Zukunft von Sebastian Vettel aussehen, schon 2019 war kein gutes Jahr. So viel steht bereits vor dem letzten Formel-1-Saisonlauf am Sonntag (14.10, live ORF 1, RTL und Sky) in Abu Dhabi fest.

In der Fahrerwertung liegt der Deutsche nach einem einzigen Saisonsieg aktuell nur auf Rang fünf, seine schlechteste Platzierung der letzten zehn Jahre, zudem fährt ihm Ferrari-Stallrivale Charles Leclerc (MON) immer öfter auf und davon.

Seine vier WM-Triumphe sind lange her (2010 bis 2013, Anm.), als Auslaufmodell fühlt Vettel sich dennoch nicht. Der 32-Jährige habe „noch nicht konkret“ über sein Karriereende nachgedacht. „Ich habe auch nicht vor, in absehbarer Zeit zurückzutreten, mir macht das Rennfahren sehr viel Spaß.“

Der perfekte Zeitpunkt für das Karriereende wäre, „wenn man selbst und für sich bestimmen kann: Ich höre auf“, stellte Vettel klar. „Dazu zählt auch, dass man sich wohlfühlt mit der Entscheidung und sagen kann: Jetzt war es genug.“ AHA