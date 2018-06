Red Bull Racing fährt auf Honda ab

RB-Teamchef Christian Horner will mit dem Wechsel von Renault zu Honda in der Formel 1 wieder zur treibenden Kraft mutieren

Die Überraschung war überschaubar, doch jetzt ist es offiziell.

„Junior-Rennstall“ Toro Rosso fährt bereits seit Saisonbeginn mit Honda-Aggregaten, jetzt ziehen die „Großen“ nach. Auch Red Bull Racing fährt ab 2019 auf Honda ab.

Der österreichisch-britische Formel-1-Rennstall hat mit dem japanischen Hersteller einen Zweijahresvertrag abgeschlossen. Damit endet nach der laufenden Saison die zwölfjährige Zusammenarbeit mit Renault, die mit je vier Fahrer- und Konstrukteurstiteln von 2010 bis 2013 große Erfolge gebracht hatte.

Krise nach Triumphen

Seit damals freilich waren die Mannen um Teamchef Christian Horner und Motorsportberater Helmut Marko mit der Motorentwicklung des französischen Konzerns extrem unzufrieden gewesen. Unrühmlicher Höhepunkt der Misere war der Abgang von Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel (D) zu Ferrari mit Ende der Formel-1-Saison 2014.

Man wolle künftig nicht „nur um Grand-Prix-Siege, sondern auch um WM-Titel“ kämpfen, begründete Horner den Wechsel.

„Diese Partnerschaft mit Honda signalisiert eine neue Ära für die Red Bull Group in der Formel 1, in der die beiden Teams, Toro Rosso und Red Bull Racing, von einem gemeinsamen Lieferanten profitieren, koordiniert durch Red Bull Technology“, ergänzte Marko. Am offiziellen Teamnamen „Aston Martin Red Bull Racing“ werde sich aber nichts ändern.

Honda, weltgrößter Motorenerzeuger, zeigte sich ebenfalls hocherfreut über die Kooperation mit beiden Rennställen von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz. „Wir glauben, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Toro Rosso und Red Bull Racing unserem Ziel, Rennen und WM-Titel zu gewinnen, näher kommen werden“, bekräftigte Honda-Präsident Takahiro Hachigo.

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, meinte Horner. Doch die „großen Fortschritte“ von Honda bei der Zusammenarbeit mit Toro Rosso hätten alle bei Red Bull „beeindruckt, daher sei diese Partnerschaft mit Honda die richtige Entscheidung für das Team“, betonte der 44-jährige Engländer.

Comeback-Desaster

Honda war 2015 als Motorenpartner von McLaren in die Formel 1 zurückgekehrt. Die Wiedervereinigung des einstigen Weltmeistergespanns verlief allerdings desaströs, die japanischen Triebwerke verdienten ihren Namen nicht, McLaren-Honda fuhr mit übergroßem Respektabstand hinterher. Doch seit dem Wechsel zur Scuderia Toro Rosso, die heuer schon 19 Punkte auf dem WM-Konto hat, befindet sich Honda wieder im Aufschwung. Diese positive Entwicklung überzeugte nun auch die Red-Bull-Verantwortlichen.