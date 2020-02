Reden wir über die Pflegereform

Bei einem so großen Thema wie der Pflege müssen alle an einem Strang ziehen – und damit alle in dieselbe Richtung ziehen, braucht es auch Koordination, Kommunikation und eine klare Aufteilung der Aufgaben aller involvierten Stellen.

Es ist grundsätzlich gut, dass die Pflegereform nun mit einem breiten Dialog begonnen wird. Das Ziel sollte aber für alle schon klar sein: ein Altern in Würde und das möglichst in den eigenen vier Wänden. Nun gilt es ein Rezept zu finden, damit dies auch sichergestellt werden kann.

Klar ist dabei die Finanzierung ein wichtiger Baustein — aber eben nur ein Baustein. Um die Zukunft der Pflege meistern zu können, wird es noch weitere Bausteine brauchen.