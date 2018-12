Reform der Sozialversicherung ließ im Hohen Haus Wogen hoch gehen

Zuhauf Ordnungsrufe für Ausdrücke wie Lüge, rote Bonzen oder Scheinheiligkeit, Protesttaferl in den (roten) Abgeordnetenreihen und auch auf der Besuchertribüne, tatsächliche und sogar persönliche tatsächliche Berichtigungen, Geschäftsordnungsdebatten: Die gestrige Nationalratsdebatte über die Reform der Sozialversicherung war von der erwarteten Heftigkeit geprägt.

Die Rollen waren klar verteilt: Während die Vertreter der Regierungsparteien die Reform in höchsten Tönen lobten — „Wir schreiben Geschichte, wir haben den Mut zu Reformen“, waren sich FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein und ÖVP-Klubobmann August Wöginger einig —,hatte insbesondere die SPÖ verbal voll aufmunitioniert. SPÖ-Gewerkschafter Rainer Wimmer etwa warf dem ÖVP-Klubchef wörtlich „Verrat an den Arbeitnehmern“ vor und sprach von einer „Schande“, die Steirerin Verena Nussbaum ortete den „größten Diebstahl in der Zweiten Republik“, und für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist die Reform „brandgefährlich“, weil sie Selbstbehalte, Ambulanzgebühren und Leistungseinschränkungen bringe. Umso vehementer traten freilich ÖVP und FPÖ Behauptungen entgegen, es komme zu Verschlechterungen für die Patienten. Im Gegenteil: „Wir wollen, dass es bei gleichen Beiträgen auch gleiche Leistungen gibt“, so Wöginger.

Ständig wiederkehrender Zankapfel war insbesondere die Frage, wie viele Sozialversicherungsträger es künftig gibt: Fünf statt 21, sagen ÖVP und FPÖ, zehn oder elf behauptete die SPÖ — gegenseitig Glauben schenken mochte man sich nicht. Fazit von ÖVP-Klubchef Wöginger: „Sobald die SPÖ nicht auf der Regierungsbank mit dabei ist, haben wir Klassenkampftöne.“ Für ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer zeigen die verbalen Entgleisungen der SPÖ „den Niedergang der demokratischen Kultur bei der SPÖ“.

Wie die SPÖ sieht auch „Jetzt“ die Selbstverwaltung ausgehebelt, die Neos sehen nur einen Farbwechsel bei den Funktionären.

Die SPÖ kündigte an, auch nach dem Beschluss das Gesetz mit allen Mitteln bekämpfen zu wollen — was auch der Seniorenrat tut, indem er eine Verfassungsklage angekündigt hat.

Ambulanzen

Für Emotionen sorgte auch eine andere gesundheitspolitische Debatte — nämlich jene um die Etablierung einer Sonderklasse in den Ambulanzen. Es gehe nicht um die Notfallambulanzen, sondern um Behandlungen, die früher stationär durchgeführt wurden. Mit der Neuregelung würden die Privatversicherungen in die Pflicht genommen, ihre Leistungen auch ambulant zu erbringen, so FPÖ-Gesundheitssprecherin Brigitte Povysil. Würde man das nicht so regeln, würden die Gelder der 1,8 Millionen Zusatzversicherten in Privatspitäler abwandern.

Stichwort: Aus 21 SV-Trägern werden fünf

Mit der Sozialversicherungsreform werden die bisher 21 Träger auf fünf reduziert. Die neun Gebietskrankenkassen werden zur Österreichischen Gesundheitskasse zusammengefasst, aus SVA und SVB wird die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS), weiters gibt es eine Versicherungsanstalt für den öffentlichen Dienst, Eisenbahn und Bergbau, PVA und AUVA bleiben bestehen. Die Zahl der Verwaltungsgremien schrumpft von 90 auf 50, die Zahl der Funktionäre sinkt von 2000 auf unter 500. Der Hauptverband fungiert als Dachverband, an dessen Spitze zwei fixe Vorsitzende stehen, die aus dem Kreis der Obleute und Stellvertreter der fünf neuen Sozialversicherungsträger gewählt werden.