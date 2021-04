Reform für die „DNA“ des ÖAAB

Der ÖAAB hält am Samstag seinen 28. ordentlichen Bundestag coronabedingt online ab. Am Programm steht die Wiederwahl von Klubchef August Wöginger zum Obmann. „Ich gehe davon aus, dass mein Team und ich eine breite Zustimmung bekommen“, so Wöginger am Freitag.

Die 100 Prozent, die er bei seiner Wahl vor fünf Jahren erhalten hatte, erreiche man „im Leben meistens nur einmal“. Hoch sei jedenfalls schon einmal die Wahlbeteiligung, die liege bei über 90 Prozent.

Die insgesamt 510 Delegierten votierten in den vergangenen Wochen per Briefwahl. Das Ergebnis wird am Samstag ausgezählt und vom Vorsitzenden der Wahlkommission, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka verkündet.

Gute Bilanz

Der ÖAAB sei mit seinen 150.000 Mitgliedern eine „starke Teilorganisation“, so Wöginger. In seinen Reihen befinden sich fünf Ministerinnen und Minister, 32 Nationalrätinnen und -räte, zehn Bundesrätinnen und -räte, drei Europaparlamentarier, 55 Landtagsabgeordnete und 685 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

„Wir sind den Arbeitnehmern verpflichtet, eine Million davon hat uns bei der letzten Nationalratswahl ihre Stimme gegeben“, unterstrich er das Gewicht des Arbeitnehmerbundes. Und die Bilanz könne sich sehen lassen. Man habe „wesentliche Meilensteine“ wie etwa den Familienbonus, die Senkung des Eingangssteuersatzes und die Anrechnung der Karenzzeiten durchgesetzt, „um nur einige Punkte zu nennen“.

Auch bei einer Reihe von Maßnahmen während der Pandemie sei der ÖAAB maßgeblich beteiligt gewesen, darunter die Kurzarbeit, der Kinderbonus oder der Familienhärteausgleichfonds.

Forderungen für die unmittelbare Zukunft sind laut Wöginger die Umsetzung der bereits im türkis-grünen Regierungsprogramm verankerten nächsten Etappe der Steuerreform mit Senkung der mittleren Tarifstufen von 35 auf 30 und von 42 auf 40 Prozent.

Zudem will er eine Erhöhung des Familienbonus von derzeit 1500 auf 1750 Euro und eine Anhebung der Negativsteuer für Kleinverdiener von 250 auf 350 Euro. Auch soll rascher eine Mitarbeiterbeteiligung auf den Weg gebracht werden, die „angelehnt an die Corona-Prämie“ sozialversicherungs- und steuerbefreit sein soll.

Nebem dem Obmann wird auch das Präsidium gewählt. Mit Karl Nehammer und Karoline Edtstadler stellen sich zwei Minister ebenso der Wahl wie die Obfrauen der zwei stärksten Landesorganisationen, LH-Stv. Christine Haberlander (OÖ) und LR Christiane Teschl-Hofmeister (NÖ), sowie Dominik Mainusch aus Tirol und die steirische Klubchefin Barbara Riener.

Neue Antworten

Am Samstag fällt auch der Startschuss eines „DNA-Reformprozesses“, wie Wöginger es nennt. Die neun Landes- und eine Statutengruppe sollen bis zum Herbst Konzepte für ein neues Arbeitsprogramm aufstellen. So sollen „die neuen Antworten“ für ein soziales und gesundes Leben in Oberösterreich bearbeitet werden. Es gehe um Gesundheit, Sport, Pflege und Behinderte.

„Ich bin über den Sommer in den Bundesländern unterwegs, um direkt und hautnah den Arbeitsprozess zu verfolgen“, so Wöginger zum VOLKSBLATT. Am 2. Oktober sollen die Ergebnisse dann in einem inhaltlichen Bundestag in Wiener Neustadt präsentiert werden.

Der Bundestag ist im Internet ab 10 Uhr live,

Infos unter oeaab-bundestag2021.at.

