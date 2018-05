Reform im Dienst der „sozialen Gerechtigkeit“

Vier oder fünf — die Zukunft der AUVA ist weiter offen — statt 21 Sozialversicherungsträger, eine Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit neun Landesstellen, Beibehaltung der Selbstverwaltung, aber Verschlankung der Verwaltungs- und Funktionärsgremien sowie Einsparungen von einer Milliarde Euro bis zum Jahr 2023: Das sind im Wesentlichen die Eckpfeiler der am Dienstag von der Regierung präsentierten Reform der Sozialversicherung.

Keine Gesundheitsreform

Aus Koalitionssicht ist klar, was hier heute als Punktation im Ministerrat beschlossen wird und im ersten Quartal 2019 in Kraft treten soll — nämlich eines „der größten Reformprojekte in der Geschichte Österreichs“, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag sagte. Wobei Kurz auch betonte, dass es sich nicht um eine Gesundheits-, sondern um eine Struktur- und Verwaltungsreform handle. Deren Ziel sei, das unterstrichen sowohl ÖVP-Klubobmann August Wöginger als auch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), „Gerechtigkeit“: Nun, so Wöginger, würden „gleiche Beiträge bei gleicher Leistung möglich“, man schaffe eine „neue soziale Gerechtigkeit“.

Suppe mit vielen Köchen

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache geißelte bisherige regionale Unterschiede als „Zwei-Klassen-Medizin“ und bezeichnete das derzeitige System als eine „sehr dicke Suppe mit vielen Köchen“, die „nicht notwendig“ seien. In die „überbordende Verwaltung“ fließe zu viel Geld. Und, so der Vizekanzler: Die Sozialversicherung sei der „bestuntersuchte Patient, der bis dato ein völliger Therapieverweigerer“gewesen sei.

Aufgeblähtes System

Bundeskanzler Kurz betonte zudem, dass vieles, was von „Gegnern“ der Umstrukturierung in Umlauf gebracht worden sei, nicht stimme. Dass man Spitäler schließe, Leistungen kürze oder eine Umfärbung stattfinde, „all diese Aussagen sind nicht richtig“. Man versuche, das „aufgeblähte System“ zu vereinfachen. „Verlierer dieser Reform sind definitiv die Vertreter des Systems“, verwies Kurz auf die geplante Reduktion von Funktionären und Generaldirektoren.

Wöginger und Hartinger-Klein verwiesen darauf, dass es mit der Reform auch zu einem Ausbau bei den Kassenärzten und einer Stärkung des niedergelassen Bereichs kommen solle, ebenso strebe man längere Öffnungszeiten bei den Ärzten an.

LH Stelzer fordert Dialog

Das Spektrum der Reaktionen auf eine Reform, von der man — so Klubchef Wöginger — „30 Jahre gesprochen hat“, war am Dienstag breit. Voller Zustimmung aus der Wirtschaft steht Ablehnung aus der Arbeitnehmervertretung — AK, ÖGB — ebenso gegenüber wie abwartende Skepsis oder, aus dem Hauptverband, das Erkennen „durchaus positiver Aspekte“. Oberösterreichs LH Thomas Stelzer sieht „zentrale Forderungen erfüllt, aber jetzt muss der Dialog mit den Bundesländern starten“. Auch die Ärztekammer forderte die Einbindung in die weiteren Verhandlungen, während etwa die OÖGKK den Dialog vermisst und nun, so Obmann Albert Maringer, die „Pläne auf Herz und Nieren prüfen“ will.