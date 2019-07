Reformstau in der katholischen Kirche beheben statt Löcherstopfen

Von Herbert Schicho

Die Ansage der katholischen Bischöfe, dass die „Zeit reif“ sei für heikle Entscheidungen, wird wohlwollend zur Kenntnis genommen — denn „es gibt keine Alternative zu Reformen“, erklärt Maria Hasibeder, Präsidentin der Katholischen Aktion. Wie ausführlich berichtet erklärte der Vorarlberger Diözesanbischof Benno Elbs im Namen der Bischofskonferenz, dass etwa bei der Erlaubnis von Laien zur Gemeindeleitung, bei der Wiedereinsetzung verheirateter Priester ohne Amt und bei der Diakonweihe für Frauen „aus österreichischer Perspektive die Zeit reif für Entscheidungen“ sei und es „Beschlüsse auf weltkirchlicher Ebene“ brauche. Für Hasibeder muss man aber auch in der Kirche vor Ort tätig werden. Grundsätzlich positiv wertet sie den Prozess „Zukunftsweg“ der Diözese Linz. Es sei gut, dass dabei alle Stimmen gehört werden. Aber klar sei erstens, dass Veränderungen auch Ängste hervorrufen und zweitens, dass man es nicht allen recht machen könne.

Blick auf die Realität

Und Hasibeder fordert Realitätssinn und Mut ein, den Reformstau anzupacken, anstatt in der Tradition zu verharren. Ärgerlich sei es etwa, wenn Würdenträger das „Beten“ zum Allheilmittel erklären und so den Glaubensabfall stoppen wollen, das sei zu billig. „Glaube ist Kommunikation und Gemeinschaft“ und deshalb müsse man das Gespräch und das Miteinander suchen. Und die spirituelle Unterversorgung könne man nur strukturell lösen.

Vor allem „das Löcherstopfen“ ist Hasibeder ein Dorn im Auge. So sei es keine Patentlösung, Priester aus anderen Kulturkreisen nach Österreich zu versetzen. „Das passt oft nicht.“ Und man könne den Bedarf an Seelsorgern damit eh nicht decken. Schon jetzt würden viele Gemeinden de facto von sogenannten Laien geleitet — „das sind aber Fachleute und ausgebildete Spezialisten“, ärgert sich Hasibeder über die Punzierung als Laie. Und auch hier dürfe man es nicht als „Löcherstopfen“ sehen. „Die Kirche kann es sich nicht leisten, diese Talente nicht zu heben. Es braucht daher auch eine Anerkennung durch die Amtskirche.“

Und ein Umdenken brauche es auch in der Geschlechterfrage. Gleichberechtigung sei heutzutage eine Grundvoraussetzung und keine Forderung mehr. Die derzeitigen Grenzen für Frauen in der Kirche seien unverständlich. Ein erster Schritt sei sicher die Diakonweihe auch Frauen zu ermöglichen. „Und wünschen tue ich mir natürlich, dass auch die Priesterweihe Frauen offensteht“, so Hasibeder. Das würde auch Priester entlasten, die oft bis ins hohe Alter ihren Dienst versehen und ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mit 75 in Pension gehen — und klar sei auch, dass solche älteren Herren nur mehr sehr schwer die Lebenswelt der Jugend verstehen. Aber genau diese müsse man für den Glauben begeistern.