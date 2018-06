Regen und Unwetter lösen Dürre ab

LINZ — Mit Temperaturen um die 32 Grad wurde am Montag in Oberösterreich der heißeste Tag des Jahres verzeichnet. Er markierte auch ein vorläufiges Ende der Hitze- und Dürreperiode, die das Land bereits seit Wochen beherrscht. Am Dienstag steht ein markanter Wetterumschwung, der mit Gewittern und mancherorts auch Hagel Einzug hält, an. „Spätestens am Nachmittag muss im ganzen Land mit Unwettern gerechnet werden, stellenweise wird auch Hagel dabei sein“, weiß Klaus Traunmüller von BlueSky-Wetteranalysen aus Attnang-Puchheim. Und der Regen wird voraussichtlich bis Donnerstag andauern. Gleichzeitig führt ein Temperatursturz dazu, dass ab Mittwoch die Quecksilbersäule nur noch bis auf 20 Grad Celsius klettern wird. „Zwischen Dienstag Nacht und Mittwoch Nacht werden 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet“, sagt der Wetterexperte. Das kompensiere die Dürre der letzten sechs Wochen. Zumindest im Zentralraum, wo es seit Ende April nur 15 bis 20 Liter/m² geregnet und damit Landwirte aber auch Hobbygärtner zum Verzweifeln gebracht hat. Großartige Überflutungen seien, so Traunmüller, nicht zu erwarten, höchstens kleinflächige. Erfahrungsgemäß könnte es für die noch niedrigen Maispflanzen gefährlich werden.

Der Sommer wird dann wieder am Wochenende Einzug halten, zumindest nach den Prognosen vom Dienstag. Spätestens am Samstag werden wieder 25 Grad erwartet.