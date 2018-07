„Regenwasser, aber nichts zu essen“

CHIANG RAI — Gut zwei Wochen in einer Höhle gefangen, davon neun Tage ohne jeden Kontakt zur Außenwelt und vor allem ohne feste Nahrung: Was man dabei fühlt und wie man trotzdem überleben kann, schilderten am Mittwoch die zwölf thailändischen Fußballbuben und ihr 25-jähriger Trainer bei einer Pressekonferenz anlässlich ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus. Dass sie das Martyrium gesundheitlich unbeschadet überstanden haben, zeigte sich nicht nur an den durchschnittlich drei Kilo Gewichtszunahme seit Abschluss der Rettungsaktion am 10. Juli, sondern auch der Auftritt am Mittwoch: Das Team ist wieder in den mit einem Wildschwein bedruckten Dressen zur Pressekonferenz eingelaufen — und zwar mit Bällen fröhlich dribbelnd.

Gegraben und gebetet

Bei den Schilderungen der Vorgänge in der dunklen Höhe verdüsterten sich die Mienen dann aber schnell wieder. „Wir haben neun Tage nur Regenwasser getrunken, das von den Höhlenwänden tropfte. Zu Essen hatten wir nichts“, sagte Abdul Sam-on. Die Zeit hatte man sich, so Trainer Ekkapol Chantawong, damit vertrieben, Grabungsversuche zu starten und zu beten. Nach neun Tagen in völliger Dunkelheit ist aber, erzählt der 15-jährige Porchnai Khamluan, „ein Wunder“ geschehen. Plötzlich hätten die Buben die Stimmen britischer Rettungstaucher gehört und auf Englisch auf sich aufmerksam gemacht — „obwohl unser Gehirn nach den vielen Tagen ohne Essen nicht mehr sehr gut funktioniert hat“, wie es der kleine Abdul im Rahmen der Pressekonferenz offenherzig beschrieb. Wie berichtet wurden die Buben und ihr Trainer nach neun Tagen von Außen mit Nahrungsmitteln versorgt und medizinisch untersucht. Ehe am 10. Juli die weltweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgte Rettungsaktion abgeschlossen werden konnte. Für Khameuy Promthep, die Großmutter des 13-jährigen Mannschaftskapitäns Dom, war am Mittwoch mit der Entlassung ihres Enkels aus dem Krankenhaus „der glücklichste Tag in meinem Leben.“

Buben werden abgeschirmt

Der Presseauftritt wurde von Ärzten und Behörden ganz bewusst für Mittwoch angesetzt, um Team und Trainer für die nächsten Wochen wieder vor der Öffentlichkeit abschirmen zu können. Mindestens einen Monat sollen die Buben jetzt keine weiteren Interviews geben, um keine posttraumatischen Belastungsstörungen aufkommen zu lassen. Die Fragen für die Pressekonferenz mussten die Journalisten mit derselben Begründung am Tag zuvor von der Regionalbehörde freigeben lassen. Am Mittwoch appellierte der Chef der thailändischen Militärregierung neuerlich an die Medienvertreter, „nicht durch eigentlich unwichtige Fragen Schaden anzurichten.

Milliardär Musk zeigt Reue

Der zuletzt mit Hasstiraden gegen einen Retter in die Schlagzeilen geratene US-Milliardär Elon Musk entschuldigte sich am Mittwoch. Er hatte den Mann wüst beschimpft, als dieser ein von Musk angebotenes Mini-U-Boot für die Rettung ablehnte — aufgrund technischer Bedenken. Gestern sagte Musk, er habe die Aussagen „aus Wut über Unwahrheiten“ getätigt, das sei aber „nicht gerechtfertigt gewesen“ — und weiter: „Ich entschuldige mich beim betroffenen Experten und auch bei den Firmen, die ich als Chef nach außen vertrete!“ Musk leitet u. a. den Elektroauto-Konzern Tesla.