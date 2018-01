Regierung arbeitet an neuer Plattform für alle Behördenwege

Die Bundesregierung will in der kommenden Ministerratssitzung den Startschuss für eine neue digitale Online-Plattform geben, der Behördenwege für die Österreicher in Zukunft noch einfacher gestalten soll. Im Endausbau sollen Bürger etwa den Antrag auf Ausstellung eines Reisepasses oder Änderungen im Melderegister via App am Handy erledigen können, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Der Bund hat derzeit unterschiedliche Behördenangebote im Online-Einsatz. Man will nun mit oesterreich.gv.at eine einheitliche Plattform schaffen, die einen zentralen Zugriff auf die gängigsten Verwaltungsapplikationen wie das Bürgerserviceportal help.gv.at, das Unternehmensserviceportal usp.gv.at oder das Rechtsinformationssystem ris.bka.gv.at bietet.