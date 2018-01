Regierung einig — 2,5 Mrd. Euro sparen

„Sparen im System“ — unter diesem Motto will die neue ÖVP-FPÖ-Regierung 2018 Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Euro umsetzen und so in den nächsten zwei bis drei Jahren einen ausgeglichenen Haushalt erzielen. 1,4 Mrd. Einsparung sind in der Verwaltung und in den Ministerien geplant, 1,1 Mrd. würden durch das Auslaufen des Beschäftigungsbonus und der Job-Aktion 20.000 erzielt.

Des weiteren wurden bei der zweitägigen Klausur auf Schloss Seggau in der Steiermark auch schon erste Beschlüsse zu sechs von insgesamt 2000 geplanten Maßnahmen gefasst, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) betonten.

Gerechte Familienbeihilfe

Dazu gehören die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, die für niedrige Einkommen bis zu 1948 Euro ab Juli eine Steuerentlastung von insgesamt 140 Mio. Euro bringen soll sowie die Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder, die laut Regierung Einsparungen von rund 114 Mio. Euro liefert. Diese „gerechte Anpassung an die Lebenshaltungskosten im Ausland“ könnte laut Kurz auch bedeuten, dass es für manche im Ausland lebende Kinder — z. B. in der Schweiz — auch mehr Geld geben wird.

In einer Deregulierungsoffensive soll der gesamte Rechtsbestand des Bundes überprüft und entrümpelt werden. Zusätzlich soll die österreichische Rechtsordnung um Gesetze und Verordnungen des Bundes, die bis zum Stichtag 1. Jänner 2000 kundgemacht wurden, bereinigt werden. Punkto Klima- und Energiestrategie will man den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und auf Energieeffizienz setzen. „Unser Ziel ist der Kampf gegen den Klimawandel“, so Kurz. Auf europäischer Ebene will man sich für eine „Energieunion ohne Kernenergie“ einsetzen.

Zwiespältige Reaktionen

WKO-Präsident Christoph Leitl zeigte sich mit der angekündigten Deregulierungsoffensive zufrieden und IV-Generalsekretär Christoph Neumayr sprach von „einer Reihe an positiven Schwerpunkten“. Als besonders erfreulich bezeichnete der oö. Seniorenbund-Obmann Josef Pühringer das klare Bekenntnis zur Werthaltigkeit der Pensionen und zur Bekämpfung der Altersarmut.

Man versuche mit Nebelgranaten wie „Sparen im System“ oder „Deregulierungsoffensive“ die wahren Absichten zu verschleiern, kritisierte hingegen SPÖ-Chef Christian Kern. Die Regierung demoliere den Sozialstaat, spare bei den Ärmsten, aber erleichtere das Leben für Großspender und die Agrarindustrie mit Steuergeschenken.