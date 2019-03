Regierung fixiert neue Sozialhilfe

Die Bundesregierung hat gestern dem Umbau der bedarfsorientierten Mindestsicherung zur Sozialhilfe ihren Segen gegeben und eine Regierungsvorlage Richtung Parlament geschickt. Nach dem Beschluss des Grundsatzgesetzes, dem die Länder mit ihren Ausführungsgesetzen folgen müssen, gilt bis 1. Juni 2021 eine Übergangsfrist.

Die Spitzen von ÖVP und FPÖ zeigten sich nach der Regierungssitzung hocherfreut. „Ich glaube, wir haben ein System geschaffen, das deutlich besser und gerechter ist“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die bisherige Mindestsicherung sei „viel zu attraktiv für Migranten, für Zuwanderer ins Sozialsystem“. Das habe man geändert, gleichzeitig aber auch dafür gesorgt, arbeiten zu gehen wieder attraktiv zu machen.

„Christlich-sozial ist das, was stark macht, nicht das, was in Abhängigkeit hält und schwach macht“, sagte Kurz. Zusätzlich habe man Alleinerzieher, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung bessergestellt.

Nur kleine Änderungen

Die monatliche Sozialhilfe wird wie ursprünglich angekündigt in der Höhe des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes gewährt, das sind für heuer 885,47 Euro, für Paare sind es zwei Mal 70 Prozent des Richtsatzes (heuer 1239,66). Für Familien mit mehreren Kindern bringt die Neuregelung Einschnitte durch eine Staffelung pro Kind: Für das erste Kind ist eine Sozialhilfe-Satz von 25 Prozent des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes vorgesehen (221,38 Euro), für das zweite Kind 15 Prozent (132,82 Euro) und ab dem dritten Kind gibt es 5 Prozent des Netto-Ausgleichszulagenrichtsatzes (44,27 Euro).

Für Menschen mit Behinderung ist ein Bonus von 18 Prozent (159,39 Euro) vorgesehen. Im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen hat die Regierung noch einige „Präzisierungen“ vorgenommen. Leben mehrere Sozialhilfebezieher in einer Wohngemeinschaft, so ist eine Deckelung von 175 Prozent des Ausgleichszulagenrichtsatze (2019: 1549,57) vorgesehen. Klargestellt wurde nun, dass nicht nur Kinder sondern auch Menschen mit Behinderung von dieser Deckelung ausgenommen sind.

Klargestellt wurde auch, dass dauerhaft erwerbsunfähige Bezieher von der Bestimmung ausgenommen sind und dass nach maximal 12 Monaten ein neuer Antrag für die Sozialhilfe gestellt werden muss. Präzisiert wurde weiters, dass bestehende bessere Regelungen der Länder für Sonderbedarfe (Pflege, Behinderung) nicht berührt werden. Außerdem sollen Straftäter während des Aufenthalts in der Haftanstalt keine Mindestsicherung bekommen, unmittelbar nach ihrer Entlassung (auch nach einer bedingten) aber Anspruch darauf haben. Unverändert im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen bleiben die Kürzungen für Zuwanderer mit schlechten Deutschkenntnissen.

Sie bekommen nur 65 Prozent der regulären Leistung (rund 575 Euro). Bestehen bleibt die Möglichkeit der Länder, auf das Vermögen der Betroffenen zuzugreifen. Es gibt aber Ausnahmen, so soll etwa ein Auto, das zur Fahrt in die Arbeit benötigt wird, vom Zugriff ausgenommen sein. Zudem wird ein „Schonvermögen“ von 600 Prozent des Richtsatzes (rund 5300 Euro) definiert, auf das kein Zugriff möglich ist.

Nach einem geplanten öffentlichen Hearing im Parlament soll der Entwurf Ende Mai im Nationalrat beschlossen werden. Die Länder haben dann bis Ende des Jahres Zeit für ihre Ausführungsgesetze, mit 1. Jänner 2020 sollen dann das Grundsatzgesetz des Bundes und die neun Ausführungsgesetze der Länder in Kraft treten. Die genauen Ausführungsbestimmungen sowie konkrete Sanktionen bei Missbrauch oder Arbeitsunwilligkeit müssen die Länder selbst festlegen. Das von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) für 8. April geplante Gespräch mit den Sozialreferenten der Länder soll trotz des Ministerratsbeschlusses stattfinden.

Vorbild Oberösterreich

„Oberösterreich war mit seiner Reform der Mindestsicherung Tempomacher und Vorbild für die neue bundesweite Regelung“, betonen OÖVP-Sozialsprecher LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Das Bundesmodell trage oberösterreichische Handschrift und verfolge die gleichen Ziele, lediglich die legistische Ausgestaltung ist anders. LH Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich „grundsätzlich froh, wenn es eine österreichweit einheitliche Lösung gibt“. Inhaltlich wollte er noch kein Urteil abgeben: „Wir müssen uns sehr genau anschauen, was im Gesetz drinsteht.“

Konträr die Reaktion aus der SPÖ. Für Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer markiere der Beschluss den absoluten Tiefpunkt in der Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Ähnlich die Kritik der Wiener SPÖ. Burgenlands LH Hans Peter Doszkozil ortet außerdem „große formale Defizite“ im Entwurf. Für ihn stelle sich die Frage, wie weit die Regierung mit der Grundsatzgesetzgebung gehen dürfe und er ließ mögliche rechtliche Schritte offen. Dass man den Dialog mit den Ländern verweigert habe, ließ Hartinger-Klein nicht gelten.

Es habe viele Gespräche und auch den Begutachtungsprozess gegeben, auch für Anfang April seien die Soziallandesräte eingeladen. „Aber man soll die Dinge nicht zerreden und zerdiskutieren.“ Und laut ÖVP-Klubchef August Wöginger müsste Wien für dieses Grundsatzgesetz dankbar sein.