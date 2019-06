Regierung macht jetzt Halbe-Halbe

Seit Montag, 11.10 Uhr ist es amtlich: Österreich hat erstmals eine Bundeskanzlerin. Die bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Brigitte Bierlein, wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Chefin der Übergangsregierung mit Expertenministern angelobt. Damit ist die von Sebastian Kurz im Dezember 2017 gebildete Regierung endgültig Geschichte.

„Große Verantwortung“

Die neue zwölfköpfige Regierung wiederum schreibt gleich zweifach Geschichte: Die erste Bundeskanzler Bierlein steht nämlich einem Kabinett vor, das gleich viele Frauen wie Männer umfasst.

Präsident Van der Bellen machte denn auch „keinen Hehl“ daraus, dass er sich über Kanzlerin und Halbe-Halbe freut: „Künftig kann niemand mehr sagen: es geht einfach nicht.“

Knapp zwei Stunden nach der Angelobung gab Bundeskanzlerin Bierlein ein öffentliches Statement ab, adressiert waren die ersten Worte an die „Bürgerinnen und Bürger“. Es sei eine „große Ehre“, sich als Bundeskanzlerin an die Bevölkerung wenden zu dürfen.

Gleichzeitig äußerte sie ihren „tief empfundenen Dank“ und erinnerte an die „große Verantwortung“, die mit diesem Amt verbunden sei. Sie sei sich dieser bewusst und nehme sie „mit Demut an“.

„Unbestrittene Experten“

Ihr Regierungsteam bestehe aus „unbestrittenen“ Experten, die einen langen Dienst im Interesse der Republik geleistet hätten. Die Fortführung der Geschäfte liege bei diesen in „besten Händen“. Ihr Kabinett werde sich mit aller Kraft um das Vertrauen der Bürger, Parteien, Amtsträger, der Zivilgesellschaft und der Religionsgemeinschaften bemühen, versprach Bierlein: „Wir werden die Gesetze nach bestem Wissen und Gewissen vollziehen.“

Neben dem „sorgsamen Umgang“ mit Steuergeld würden sie auch dafür sorgen, dass alle Dienstleistungen des Staates in „höchster Qualität“ weiter zur Verfügung stehen. Zugleich hob sie hervor, dass ihre Übergangsregierung mit weniger Ministerien und schlanken Ministerkabinetten auskommen werde.

Dem Parlament komme in dieser Zeit ebenfalls eine „wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe“ zu, so Bierlein. Die Bundesregierung werde ihre Expertise allen Abgeordneten zur Verfügung stellen, versprach sie. In diesem Zusammenhang erinnerte sie an die Tugenden des Dialogs und des „konstruktiven Miteinanders“.

„Demokratie braucht sie alle“

Besonders wandte sie sich in ihrer Ansprache an die Jugend und die „jungen Frauen“, sich zu engagieren. „Unsere Demokratie braucht Sie alle.“ Das Engagement sei wichtig für ein starkes, tolerantes Österreich. „In diesem Sinne werden wir arbeiten. In diesem Sinne dienen wir Ihnen als Bundesregierung.“