Regierung plant Sicherungshaft

Die Regierung macht jetzt mit einer Sicherungshaft für potenziell gefährliche Asylwerber ernst. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte am Samstag an, dass Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), Staatssekretärin Karoline Edtstadler und Justizminister Josef Moser (beide ÖVP) einen Vorschlag ausarbeiten sollen. Ziel sei die Schaffung einer Sicherungshaft mit richterlicher Kontrolle — das freilich nur bei konkreten Verdachtsmomenten und konkret definierten Straftaten. Hier werde man die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen unter klarer Beachtung der Menschenrechte und europäischer Verpflichtungen, so Kurz.

Jedenfalls notwendig sein wird eine Verfassungsänderung und damit die Zustimmung von SPÖ oder Neos. Vizekanzler Heinz-Christian Stracher (FPÖ) geht davon aus, dass alle Interesse daran haben müssten, im Interesse der Sicherheit eine Verfassungsmehrheit zu ermöglichen. Zumindest der burgenländische SPÖ-Chef Hans-Peter Doskozil zeigt sich gesprächsbereit. Er will die Haft aber nicht wie die Regierung nur gegen Flüchtlinge sondern auch gegen gefährliche Österreicher verhängen lassen können. Dies sei schließlich ein Thema, das alle betreffe, eine Unterscheidung würde er überhaupt nicht verstehen. Grundlage ist für den prominenten SPÖ-Politiker, dass eine unmittelbare Gefahrensituation vorliegt, die von einem Psychologen auch so eingeschätzt wird. „Wenn der Preis des Freiheitsentzugs ist, dass unmittelbar ein Leben gerettet wird, da verstehe ich diese Diskussion überhaupt nicht“. Gleichzeitig betonte Doskozil, dass natürlich Verfassung und Grundrechte eingehalten werden müssten. In welchen Fällen die Sicherungshaft genau zum Einsatz kommen sollte, ließ der burgenländische SPÖ-Chef offen, wies aber daraufhin, dass beispielsweise auch bei Wegweisungen ein Psychologe herangezogen werde. Lob für Doskozil kommt von der FPÖ. Die „Liste Jetzt“ zeigt sich empört.

SPÖ will Taskforce

Grundsätzlich fordert die SPÖ aber eine Taskforce zum Thema Sicherungshaft. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe seien Voraussetzung für weitere Gespräche, so Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Jedenfalls sei zuerst zu prüfen, ob die bestehenden Gesetze nicht ausreichten und ob im Dornbirner Fall, wo ein Asylwerber einen Beamten getötet hat, nicht Behördenversagen vorliege. Die Taskforce soll nach Vorstellung der SPÖ unter unabhängiger Leitung stehen und im Justizministerium angesiedelt sein. Der Grund: Die SPÖ hat kein Vertrauen in den Innenminister, außerdem sei der Justizminister für Verfassungsfragen zuständig.

Vorarlbergs LH Markus Wallner (ÖVP) fordert aber eine schnellstmögliche Umsetzung. Auf nationaler Ebene müssten die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Erhöhung der Sicherheit konsequent ausgeschöpft werden, verlangte Wallner. Der tragische Fall in Dornbirn habe gezeigt, dass es auch eine Änderung der Gesetzeslage brauche, damit gefährliche Asylwerber in Zukunft konsequent in Schubhaft genommen werden können, so der Landeshauptmann. „Ich appelliere an die Parteien im Nationalrat, eine Entscheidung im Sinne des Schutzes der Bevölkerung zu treffen“, unterstrich er sein Anliegen.

Mehr Personal

Die Justizgewerkschaft in Salzburg hat Bedenken angemeldet. „Dazu fehlt in Salzburg wie auch in den anderen Justizsprengeln das nötige Personal“, erklärte der Vorsitzende der Landesleitung „Richter und Staatsanwälte“ in der GÖD Salzburg, Richter Peter Egger. Unabhängig wie man politisch zu dem Vorschlag stehe, beim derzeitigen Sparkurs, werde die Sicherungshaft nicht durchführbar sein.