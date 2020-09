Regierung schüttet diese Woche 678 Mio. Euro an Familien aus

Die türkis-grüne Bundesregierung schüttet diese Woche den im Juni angekündigten Coronabonus für Familien von 360 Euro pro Kind aus. Den Angaben zufolge sind das für die rund 1,824 Millionen Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, in Summe 678 Mio. Euro. Die automatische Auszahlung erfolge in den nächsten zwei Tagen, kündigte Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) an.

Die 360 Euro pro Kind werden wie die Familienbeihilfe indexiert. Das heißt, rund 137.000 Anspruchsberechtigte mit im Ausland lebenden Kindern erhalten mehr oder weniger als die 360 Euro, je nach den Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land.

“Jede Familie, die Familienbeihilfe bezieht, bekommt das Geld”, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bei der Pressekonferenz am Dienstag. Der Stichtag dafür ist im September. Ein Antrag ist nicht notwendig.

Seit Dienstag werde das Geld auf die Konten aller Anspruchsberechtigten überwiesen, hieß es. Aschbacher sagte, es hätten ihr bereits Familien geschrieben, die sich für das Geld bedankt haben.

Der Kinderbonus soll die finanziellen Folgen der Coronakrise für Familien abfedern, aber auch die Wirtschaft ankurbeln. Vor allem bei Eltern mit geringeren Haushaltseinkommen dürfte das Geld Ökonomen zufolge rasch ausgegeben und damit der Konsum angekurbelt werden.