Regierung trifft Kollegen aus Bayern

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit tagt die Regierung außerhalb der Bundeshauptstadt. Nach Brüssel ist am Mittwoch Linz für einen Ministerratsausflug an der Reihe, der übrigens per Zug bestritten wird. Vom Ministerrat selbst sind keine größeren Beschlüsse zu erwarten. Direkt im Anschluss kommt es zu einem nicht undelikaten Treffen der österreichischen mit der bayerischen Regierung.

Denn im zwischen den konservativen Schwesterparteien tobenden Asylstreit in Deutschland steht Österreich zumindest inhaltlich eindeutig auf der Seite der Bayern bzw. der dort regierenden CSU. Inwiefern hier die gemeinsame Position bekräftigt wird, sollte sich bei einem gemeinsamen Presseauftritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie FPÖ-Vizeparteichef und Infrastrukturminister Norbert Hofer mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zeigen. Der Ministerrat selbst bietet vermutlich keine größeren Beschlüsse, ausgeweitet wird die Liste sicherer Drittstaaten um Sri Lanka und Senegal.

Nicht dabei sein in Linz werden FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), da sie zu einem Arbeitsbesuch in Rom weilen – auch der in Sachen Asyl, ist doch ein Treffen mit Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Lega geplant.