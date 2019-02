Regierung verschärft Strafen und will Opfer stärken

Die Bundesregierung hat gestern das Maßnahmenpaket, das bei Sexualdelikten bzw. Gewalt gegen Frauen und Kinder strengere Strafen, aber auch mehr Opferschutz und Täterarbeit bringen soll, verabschiedet. Vieles davon ist schon angekündigt, etwa die Anhebung der Mindeststrafe bei Vergewaltigung. Gesetzesentwürfe gibt es noch nicht, sie sollen im ersten Halbjahr fixiert werden.

Lob und Kritik

„Wer sich in Österreich an Frauen und Kindern vergeht, der hat keine Milde verdient, sondern eine ordentliche, harte Strafe”, lobte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das erarbeitete Paket, das eine gewisse „Schieflage“ zwischen Eigentums- und Gewaltdelikten korrigiere. Die von einer Task Force unter der Federführung von Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) erarbeiteten Maßnahmen würden aber auch begleitende Maßnahmen im Bereich der Forensik vorsehen. Kritik „von sogenannten Experten“ schmetterte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ab. „Ich frage mich nur, was das für ein Zugang ist“, meinte er zur Feststellung, dass unbedingte Haftstrafen nicht unbedingt zu einem Rückgang der Kriminalität führen sollen. „Wer sich an Frauen vergeht, hat keine Milde verdient, sondern „Schloss und Riegel“. Auch Innenminister Herbert Kickl zeigte sich zufrieden mit den Plänen, man hänge nun nicht mehr im luftleeren Raum.

Die Opposition vermisst in den Plänen mehr Maßnahmen für die Opfer: „Vor allem Symbolik, aber kaum konkrete Hilfe für Opfer“ ortete SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim. „Strengere Strafen allein bringen nichts“, meinte Irmgard Griss (Neos). „Leere Worte“ vernimmt Maria Stern (Liste Jetzt). Bei einer Verurteilungsrate von lediglich 11,5 Prozent bei angezeigten Vergewaltigungen gelte es eher, bereits bestehende Gesetze ernst zu nehmen, meint Stern.

Nachschärfungen nötig

OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer begrüßt zwar die Maßnahmen, erwartet sich in einem nächsten Schritt aber eine gesetzliche Nachschärfung für straffällige Asylwerber. „Wenn jemand Schutz in unserem Land sucht, dann muss er sich an die Regeln und Gesetze halten. Wo das nicht der Fall ist, muss es die Möglichkeit zur raschen Abschiebung geben,“ fordert Hattmannsdorfer. Bei Straftaten solle daher ein beschleunigtes Asylaberkennungsverfahren eingeleitet werden, indem Verfahren für straffällig gewordene Asylwerber vorgezogen werden. Außerdem sollen bereits rechtskräftig verurteilte Asylwerber konsequenter abgeschoben werden. Offene Türen rennt Hattmannsdorfer beim Innenminister ein, wenn er strengeres Vorgehen bei gefälschten Dokumenten einfordert. Kickl will dies sogar als eigenen Tatbestand im Asylbereich verankern.